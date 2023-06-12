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Нідерланди та Канада подали на Сирію у Міжнародний суд ООН за звинуваченнями у тортурах
18:36 12.06.2023 |
Нідерланди і Канада звернулися до Міжнародного суду ООН з позовом проти Сирії за звинуваченнями в застосуванні тортур.
Про це повідомив у понеділок Міжнародний суд ООН, пише "Європейська правда".
У своїй заяві Канада і Нідерланди стверджують, що Сирія вчинила незліченні порушення міжнародного права, починаючи щонайменше з 2011 року, і просять вжити надзвичайних заходів для захисту тих, кому загрожують тортури.
"Ці порушення включають застосування катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання... у тому числі через нелюдські умови у місцях тримання під вартою, насильницькі зникнення, застосування сексуального та гендерно обумовленого насильства, а також насильства щодо дітей".
Дві держави прагнуть притягнути уряд президента Башара Асада до відповідальності за грубі порушення прав людини і тортури відповідно до Конвенції ООН проти катувань, яку Дамаск ратифікував у 2004 році.
Якщо суд визнає, що він має юрисдикцію розглядати справу, то він стане першим міжнародним судом, який зможе зробити юридичний висновок щодо ймовірного застосування тортур Сирією як державою.
Канада та Нідерланди вирішили подати позов у 2020 році після того, як Росія заблокувала численні спроби в Раді Безпеки ООН передати справу про порушення прав людини в Сирії до Міжнародного кримінального суду, який переслідує осіб за воєнні злочини і також розташований у Гаазі.
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