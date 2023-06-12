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АНАЛІТИКА

Шведська компанія Essity остаточно йде з російського ринку

 

Шведський провідний світовий виробник засобів особистої гігієни та продукції медичного призначення Essity заявив у суботу про остаточне припинення діяльності в Росії.

Як передає Укрінформ, про це компанія повідомила у пресрелізі на своєму сайті.

У пресрелізі зазначено, що компанія підписала відповідну угоду, яка була схвалена владою РФ. Діяльність Essity в Росії має бути остаточно припинено протягом другого кварталу 2023 року.

У заяві також йдеться про те, що торік було проведено знецінення активів компанії в Росії приблизно на 1,7 мільярда шведських крон.

«У 2022 році чистий обсяг продажів Essity в Росії склав приблизно 2% від загального обсягу чистих продажів Групи. Загальний вплив на прибуток буде повідомлено, коли транзакцію буде завершено, але не очікується, що це матиме суттєвий фінансовий вплив», - йдеться у пресрелізі.

Як повідомлялося, у квітні минулого року Essity заявила про вихід з російського ринку. Тоді ж було розпочато саму процедуру виходу компанії з РФ.

Внаслідок планів згортання бізнесу активи компанії в Росії впали в ціні приблизно на 1,4 мільярда шведських крон.

На російському ринку Essity представлена брендами Zewa, Tork, Libero, Libresse та TENA.
 

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