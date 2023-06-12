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Шведська компанія Essity остаточно йде з російського ринку
12:11 12.06.2023 |
Шведський провідний світовий виробник засобів особистої гігієни та продукції медичного призначення Essity заявив у суботу про остаточне припинення діяльності в Росії.
Як передає Укрінформ, про це компанія повідомила у пресрелізі на своєму сайті.
У пресрелізі зазначено, що компанія підписала відповідну угоду, яка була схвалена владою РФ. Діяльність Essity в Росії має бути остаточно припинено протягом другого кварталу 2023 року.
У заяві також йдеться про те, що торік було проведено знецінення активів компанії в Росії приблизно на 1,7 мільярда шведських крон.
«У 2022 році чистий обсяг продажів Essity в Росії склав приблизно 2% від загального обсягу чистих продажів Групи. Загальний вплив на прибуток буде повідомлено, коли транзакцію буде завершено, але не очікується, що це матиме суттєвий фінансовий вплив», - йдеться у пресрелізі.
Як повідомлялося, у квітні минулого року Essity заявила про вихід з російського ринку. Тоді ж було розпочато саму процедуру виходу компанії з РФ.
Внаслідок планів згортання бізнесу активи компанії в Росії впали в ціні приблизно на 1,4 мільярда шведських крон.
На російському ринку Essity представлена брендами Zewa, Tork, Libero, Libresse та TENA.
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