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АНАЛІТИКА

Ердоган і Байден можуть провести переговори на саміті НАТО у Вільнюсі – ЗМІ

 

Президенти США і Туреччини Джо Байден і Реджеп Таїп Ердоган можуть провести переговори на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Milliyet.

За даними видання, Байден і Ердоган також можуть провести телефонні переговори найближчим часом.

Також телефонні контакти очікуються між главою Держдепу США Ентоні Блінкеном і главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом.

Ця дипломатична активність пов'язана із рішенням Туреччини щодо членства Швеції в НАТО.

Байден хоче, щоб процес вступу Швеції до НАТО був завершений до саміту у Вільнюсі. Таким чином, планується, що членство Швеції розпочнеться на саміті, однак для цього необхідна згода Туреччини і Угорщини.

Туреччина та Угорщина, які підтримують зв'язки з Росією, є єдиними країнами-членами НАТО, які ще не ратифікували заявку Швеції, що вимагає одностайної ратифікації.
 

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