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Ердоган і Байден можуть провести переговори на саміті НАТО у Вільнюсі – ЗМІ
11:56 12.06.2023 |
Президенти США і Туреччини Джо Байден і Реджеп Таїп Ердоган можуть провести переговори на полях саміту НАТО у Вільнюсі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Milliyet.
За даними видання, Байден і Ердоган також можуть провести телефонні переговори найближчим часом.
Також телефонні контакти очікуються між главою Держдепу США Ентоні Блінкеном і главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом.
Ця дипломатична активність пов'язана із рішенням Туреччини щодо членства Швеції в НАТО.
Байден хоче, щоб процес вступу Швеції до НАТО був завершений до саміту у Вільнюсі. Таким чином, планується, що членство Швеції розпочнеться на саміті, однак для цього необхідна згода Туреччини і Угорщини.
Туреччина та Угорщина, які підтримують зв'язки з Росією, є єдиними країнами-членами НАТО, які ще не ратифікували заявку Швеції, що вимагає одностайної ратифікації.
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