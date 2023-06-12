Сорос передав контроль над своєю фінансовою імперією синові

Фінансист-мільярдер Джордж Сорос передав контроль над своєю величезною фінансовою імперією своєму синові Алексу Соросу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє WSJ.

92-річний Сорос заявив, що раніше він не хотів, щоб його фонд "Відкрите суспільство" (OSF) перейшов у руки одного з його п'яти дітей.

Але, говорячи про своє рішення передати фонд та решту своєї імперії вартістю 25 млрд доларів своєму синові, 37-річному Алексу, старший Сорос сказав: "Він це заслужив".

Алекс Сорос заявив, що він "більший політик", ніж його батько, і що планує продовжувати жертвувати кошти сім'ї на підтримку лівих політичних кандидатів у США.

"Як би я не хотів прибрати гроші з політики, поки інша сторона робить це, нам теж доведеться це робити", - заявив він.

У грудні рада OSF обрала Алекса Сороса своїм головою, і тепер він керує політичною діяльністю як президент комітету політичних дій Сороса.

Як повідомляв Укрінформ, у середині травня відомий філантроп Джордж Сорос спростував чутки про свою смерть та повідомив, що він здоровий.