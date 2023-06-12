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Санкції в дії. В Росії виникли проблеми з якістю нових партій артснарядів, - Генштаб
09:19 12.06.2023 |
На фоні міжнародних санкцій в Росії почались проблеми з боєприпасами. Декілька нових партій були просто заборонені до використання через проблеми під час виготовлення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ в Facebook.
"Оборонній промисловості Російської Федерації даються взнаки міжнародні санкції. За наявною інформацією, великі партії 122 та 152 мм артилерійських боєприпасів 2023 року виробництва, заборонені до використання через їх самодетонацію", - повідомили в Генштабі.
До того ж, за даними штабу, в РФ відзначається погіршення рівня забезпечення підрозділів окупантів озброєнням та військовою технікою.
Нагадаємо, ми повідомляли, що тільки за останній рік самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко передав Росії понад 130 тонн боєприпасів. Вони йшли на війну проти України.
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