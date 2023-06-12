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"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
Франція застерегла Іран через постачання безпілотників до Росії
09:06 12.06.2023 |
Президент Франції Емманюель Макрон попередив у суботу іранського колегу Ебрагіма Раїсі про наслідки постачання безпілотників до Росії.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.
У телефонній розмові Макрон закликав Іран "негайно припинити" підтримку, яку він надає Росії у війні проти України.
Макрон також висловив стурбованість траєкторією розвитку іранської ядерної програми, йдеться в заяві Єлисейського палацу.
Британія, Франція, Німеччина, США і Україна заявляють, що постачання іранських безпілотників до Росії порушує резолюцію Ради Безпеки ООН від 2015 року, яка закріплює ядерну угоду з Іраном.
У п'ятницю Білий дім заявив, що Росія, схоже, поглиблює свою оборонну співпрацю з Іраном і отримала сотні ударних дронів-камікадзе, які вона використовує для заподіяння ударів по Україні.
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