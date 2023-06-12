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АНАЛІТИКА

Франція застерегла Іран через постачання безпілотників до Росії

 

Президент Франції Емманюель Макрон попередив у суботу іранського колегу Ебрагіма Раїсі про наслідки постачання безпілотників до Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

У телефонній розмові Макрон закликав Іран "негайно припинити" підтримку, яку він надає Росії у війні проти України.

Макрон також висловив стурбованість траєкторією розвитку іранської ядерної програми, йдеться в заяві Єлисейського палацу.

Британія, Франція, Німеччина, США і Україна заявляють, що постачання іранських безпілотників до Росії порушує резолюцію Ради Безпеки ООН від 2015 року, яка закріплює ядерну угоду з Іраном.

У п'ятницю Білий дім заявив, що Росія, схоже, поглиблює свою оборонну співпрацю з Іраном і отримала сотні ударних дронів-камікадзе, які вона використовує для заподіяння ударів по Україні.
 

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