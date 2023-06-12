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Українське прислів'я
Білий дім: Іран допомагає Росії будувати завод безпілотників
09:00 12.06.2023 |
Іран надає Росії матеріали для будівництва заводу з виробництва безпілотників на сході від Москви, оскільки Кремль сподівається мати стабільне постачання зброї для продовження війни в Україні. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі у суботу, 10 червня.
Представники США вважають, що майбутній завод розташовуватиметься в особливій економічній зоні "Алабуга" і може почати роботу на початку майбутнього року. Білий дім також опублікував супутникові фото місця, де може бути розташований завод.
У грудні адміністрація президента США Джо Байдена публічно заявила, що Тегеран та Москва розглядають можливість побудови заводу з виробництва безпілотників у Єлабузькому районі Республіки Татарстан.
Кірбі також розповів, що, за даними США, Іран продовжує постачати російським військовим дрони-камікадзе. Вони доставляють їх Каспійським морем з іранського Амірабаду до російської Махачкали.
Адміністрація Байдена також випустила бюлетень, який має допомогти підприємствам та урядам вжити заходи, аби не робити внесок для в іранську програму безпілотних літальних апаратів.
ЗМІ повідомляли про плани Москви щодо виробництва дронів ще у лютому 2023 року. Тоді видання WSJ із посиланням на джерела писало, що новий завод зможе найближчими роками виробити не менше шести тисяч дронів-камікадзе.
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