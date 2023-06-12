До Конгресу США внесли законопроект про визнання РФ країною-спонсором тероризму

У Конгрес США внесли законопроект про визнання РФ країною-спонсором тероризму. Ініціативу підтримали представники і Демократичної та Республіканської партій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку законопроекту.

Повідомляється, що документ подав конгресмен від Демократичної партії Тед Лью. Раніше законопроект про визнання Росії спонсором тероризму висували на голосування у вересні 2022 року.

У новому документі йдеться про те, що Росія неодноразово надавала підтримку недержавним терористичним групам до та під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Станом на сьогоднішній день у списку держав-спонсорів тероризму у США - Сирія, КНДР, Куба та Іран. Присвоєння цього статусу країні дозволяє США вводити додаткові санкції, вводить повне ембарго на продаж зброї та товарів подвійного призначення, а також відмовляти в економічній допомозі.

США можуть визнати РФ державою-спонсором тероризму

Верховна Рада у річницю повномасштабного вторгнення РФ закликала парламенти інших країн визнати геноцид українців, а Росію державою-спонсором тероризму .

За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, визнання Росії державою-спонсором тероризму вже істотно впливає на її зовнішню політику, зокрема в економічній сфері.

У свою чергу, Держдепартамент США не виключив визнання Росії державою-спонсором тероризму за скоєні злочини під час вторгнення в Україну.