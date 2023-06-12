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АНАЛІТИКА

Пакистан отримав перший вантаж російської нафти, але невідомо, як за неї розраховуватиметься

 

Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф у неділю заявив, що перший вантаж російської нафти, яка постачатиметься зі знижкою відповідно до нової угоди між Ісламабадом і Москвою, прибув до Карачі.

Про це передає Укрінформ з посиланням на Reuters.

«Радий повідомити, що перший вантаж російської нафти зі знижкою прибув до Карачі, і завтра розпочнеться її відвантаження, - написав Шаріф у Твіттері. - Це перший в історії вантаж російської нафти до Пакистану й початок нових відносин між Пакистаном і Російською Федерацією».

Про укладення угоди було повідомлено у квітні.

Очікується, що імпорт нафти в країну досягне 100 тис. барелів на день.

Пакистан нині переживає платіжну кризу й перебуває під загрозою дефолту. Як здійснюватиметься оплата, поки що незрозуміло, але припускають, що це може бути бартерний обмін.

Росія намагається нарощувати продажі нафти до Китаю та Індії, втративши західні ринки через санкції.
 

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