Фінансові новини
- |
- 12.06.23
- |
- 18:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Пакистан отримав перший вантаж російської нафти, але невідомо, як за неї розраховуватиметься
08:31 12.06.2023 |
Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф у неділю заявив, що перший вантаж російської нафти, яка постачатиметься зі знижкою відповідно до нової угоди між Ісламабадом і Москвою, прибув до Карачі.
Про це передає Укрінформ з посиланням на Reuters.
«Радий повідомити, що перший вантаж російської нафти зі знижкою прибув до Карачі, і завтра розпочнеться її відвантаження, - написав Шаріф у Твіттері. - Це перший в історії вантаж російської нафти до Пакистану й початок нових відносин між Пакистаном і Російською Федерацією».
Про укладення угоди було повідомлено у квітні.
Очікується, що імпорт нафти в країну досягне 100 тис. барелів на день.
Пакистан нині переживає платіжну кризу й перебуває під загрозою дефолту. Як здійснюватиметься оплата, поки що незрозуміло, але припускають, що це може бути бартерний обмін.
Росія намагається нарощувати продажі нафти до Китаю та Індії, втративши західні ринки через санкції.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Виробник Patriot пообіцяв передачу Україні додаткових систем
|Повернення до довоєнної системи оподаткування відтерміновується – депутат
|Рада уточнить положення про конкурс на посаду судді КС відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії
|«Венеційка» оцінила законопроєкт про реформу відбору суддів КСУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Как выбрать доменное имя для сайта-магазина: лучшие практики
У РУБРИЦІ
|«Рамштайн» обговорить 15 червня деталі авіаційної коаліції
|Виробник Oreo зіткнувся з бойкотом з боку скандинавських компаній через бізнес у РФ
|Україна й Молдова спільно побудують міст через Дністер
|Польща анонсувала побудову коаліції противників міграційного пакту ЄС
|Виробник Patriot пообіцяв передачу Україні додаткових систем
|Злочин знищення греблі Каховської ГЕС не має залишитися безкарним - патріарх Варфоломій
Бізнес
|Apple придбала стартап Mira, який розробляє AR-гарнітури для американських військових та тематичних парків Nintendo
|У ЄС пропонують маркувати контент, створений штучним інтелектом
|Франція будує завод з виробництва чипів за $8 млрд заради «промислової незалежності»
|Японія інвестує у водень більше $100 мільярдів протягом 15 років
|У Швейцарії почали встановлювати сонячні панелі на залізничних коліях
|Штучний інтелект в Zoom може скласти короткий конспект зустрічі, яку ви пропустили
|Microsoft Word, Excel і Teams отримають нативні версії для Apple Vision Pro