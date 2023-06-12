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Канада розширила санкції проти Росії
07:09 12.06.2023 |
Канада запровадила додаткові економічні санкції проти Росії у відповідь на спроби знищити культурні об'єкти України.
Я повідомив канадський уряд, у списку санкцій фігурують українці, які працюють у музеях і культурних центрах, які співпрацюють з РФ, передає Інтерфакс-Україна.
Зокрема, до канадського санкційного списку включено 24 фізичних та 17 юридичних осіб.
"Крім значної шкоди та повної руйнації низки культурних об'єктів України, тисячі українських культурних артефактів були визнані зниклими або, за повідомленнями, вкраденими російськими військами на тимчасово окупованих територіях після повномасштабного вторгнення Росії в Україну та анексії Криму у 2014 році.У своєму прагненні стерти самобутність України Росія, як повідомляється, незаконно вивозила артефакти з України та ушкоджувала об'єкти культурної спадщини", - зазначається у повідомленні.
В уряді Канади уточнили, що до санкційного списку увійшли українці, які працюють у музеях та інших культурних центрах, які співпрацюють із Росією. До нього також включені нещодавно створені на тимчасово окупованих територіях України структури, такі як так звані міністерства освіти та культури, а також фізичні та юридичні особи, пов'язані з приватними військовими компаніями, які виникли в Україні та воюють на боці Росії.
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