Ісландія призупиняє роботу свого посольства в Москві

Міністерство закордонних справ Ісландії призупиняє роботу свого посольства в Москві з 1 серпня та попросило Росію обмежити діяльність її посольства у Рейк'явіку. Про це повідомило в п'ятницю, 9 червня, ісландське зовнішньополітичне відомство.

Своє рішення МЗС пояснило "найнижчим рівнем" комерційних, культурних і політичних відносин між двома країнами. "Нинішня ситуація просто не робить можливим для невеликої іноземної служби Ісландії керувати посольством у Росії. Я сподіваюся, що умови колись дозволять нам мати нормальні та плідні відносини з Росією, але це залежить від рішень, які ухвалить Кремль", - наводяться у повідомленні слова очільниці МЗС Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттір.

Окрім того, ісландське МЗС звернулося до Росії з проханням скоротити діяльність російського посольства в Рейк'явіку. Водночас у повідомленні зазначається, що дипломатичні відносини між двома країнами не були розірвані, а робота посольств відновиться, "як тільки дозволять умови".

МЗС України закликало наслідувати приклад Ісландії

Такий крок Ісландії відзначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, подякувавши ісландській колезі. "Росія має бачити, що варварство веде до повної ізоляції. Я закликаю інші держави наслідувати приклад Ісландії", - написав він у Twitter.

Також Кулеба заявив, що "аплодує" крокам Румунії щодо значного скорочення дипломатичної присутності Росії в країні. "Єдина правильна реакція на поведінку Москви - жорстка політична та економічна ізоляція. Румунія подає хороший приклад", - наголосив він у дописі у Twitter.

Напередодні, 8 червня, Румінія повідомила посла РФ в Бухаресті про рішення скоротити кількість дипломатичного персоналу і російських технічно-адміністративних співробітників в Румунії. Росія має скоротити 51 посаду, але оскільки не всі вони зайняті, то Румунію залишать 11 дипломатів і 29 співробітників з числа техніко-адміністративного персоналу. Виконати це рішення РФ має впродовж 30 днів.