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Експрем'єр Британії Джонсон іде з парламенту на тлі cкандалу з COVID-вечірками
23:41 09.06.2023 |
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у п'ятницю оголосив про відставку з посади депутата Палати громад на тлі скандалу, пов'язаного з вечірками на Даунінг-стрит під час ковідних обмежень.
Про це повідомляє "Європейська правда".
У багатослівній заяві Джонсон розкритикував розслідування комітету з питань привілеїв Палати громад у справі, відомій як Partygate, стверджуючи, що його прагнули використати, аби "вижити мене з парламенту".
"Їхня (комітету - ред.) мета від самого початку полягала в тому, щоб звинуватити мене незалежно від фактів", - вважає Джонсон, назвавши розслідування проти себе "полюванням на відьом".
Рішення скласти депутатський мандат експрем'єр Британії ухвалив того ж дня, коли отримав звіт комітету з питань привілеїв, що мав встановити, чи свідомо Джонсон вводив депутатів в оману, даючи свідчення про вечірки на Даунінг-стрит.
Сам політик визнавав, що казав неправду, але заперечував, що робив це свідомо, аби уникнути покарання.
Відставка Джонсона означає, що в його окрузі Аксбридж і Південний Райсліп оголошуються дострокові вибори. Із його заяви випливає, що він братиме у них участь.
Нагадаємо, наприкінці 2021 року в пресі з'явилася ціла низка публікацій, в яких стверджувалося про вечірки на Даунінг-стріт, що відбувались в умовах суворого локдауну. Спершу Джонсон заперечував порушення, та потім був змушений визнати неправоту.
Комітет з питань привілеїв Палати громад має повноваження тимчасово позбавляти мандата й навіть оголошувати повторні вибори в окрузі депутата, якого визнає винним.
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