Ціни на бензин у Росії знову побили історичний рекорд

Біржова ціна бензину марки "А-95" в європейській частині Росії побила новий історичний рекорд, досягнувши 63 604 руб. за тонну.

За даними Санкт-Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі, напередодні її ціна зросла на 0,97% за день, повідомляє РБК.

Бензин марки "А-92" на торгах також рекордно подорожчав - до 55 233 рублів за тонну, зростання вартості за одну торгову сесію склало 0,85% (26 травня його ціна становила 52 054 руб. за тонну).

Літнє дизельне паливо подорожчало до 50 918 руб. за тонну, ціна за сесію зросла на 0,02%.

Як повідомлялося, біржові ціни на бензин в Росії ставлять рекорди з середини минулого місяця - 16 травня "А-95" вперше подолав позначку 60 608 руб. за тонну, через три дні його зросла до 61 796 руб. за тонну, а 1 червня склала вже 62 273 руб. за тонну.

Зростання оптових цін на бензин А-95 у Росії відбувається на тлі планів Мінфіну знизити вдвічі демпфер, який мав стримувати ціни на паливо на внутрішньому ринку у випадку різких коливань цін на нафту (компанії отримують компенсацію з бюджету, якщо внутрішньоросійські ціни на бензин нижчі, ніж при його експорті).

Наприкінці квітня голова російського Мінфіну Антон Силуанов запропонував знизити демпфер удвічі на рік з липня 2023 року до липня 2024 року, щоб зекономити 30 мільярдів рублів бюджетних видатків на місяць.