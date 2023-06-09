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Ціни на бензин у Росії знову побили історичний рекорд
17:49 09.06.2023 |
Біржова ціна бензину марки "А-95" в європейській частині Росії побила новий історичний рекорд, досягнувши 63 604 руб. за тонну.
За даними Санкт-Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі, напередодні її ціна зросла на 0,97% за день, повідомляє РБК.
Бензин марки "А-92" на торгах також рекордно подорожчав - до 55 233 рублів за тонну, зростання вартості за одну торгову сесію склало 0,85% (26 травня його ціна становила 52 054 руб. за тонну).
Літнє дизельне паливо подорожчало до 50 918 руб. за тонну, ціна за сесію зросла на 0,02%.
Як повідомлялося, біржові ціни на бензин в Росії ставлять рекорди з середини минулого місяця - 16 травня "А-95" вперше подолав позначку 60 608 руб. за тонну, через три дні його зросла до 61 796 руб. за тонну, а 1 червня склала вже 62 273 руб. за тонну.
Зростання оптових цін на бензин А-95 у Росії відбувається на тлі планів Мінфіну знизити вдвічі демпфер, який мав стримувати ціни на паливо на внутрішньому ринку у випадку різких коливань цін на нафту (компанії отримують компенсацію з бюджету, якщо внутрішньоросійські ціни на бензин нижчі, ніж при його експорті).
Наприкінці квітня голова російського Мінфіну Антон Силуанов запропонував знизити демпфер удвічі на рік з липня 2023 року до липня 2024 року, щоб зекономити 30 мільярдів рублів бюджетних видатків на місяць.
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