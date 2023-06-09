FT: Британія знизить ставку податку на доходи від нафти й газу під тиском компаній

Великобританія зменшить ставку податку на непередбачені доходи для нафтогазових компаній до мінімально можливого рівня. Про це у п'ятницю повідомила газета Financial Times.

Уряд пішов на цей крок після кількох місяців лобіювання плану з боку нафтогазового сектору, представники якого стверджували, що податок у нинішньому вигляді стримує інвестиції у галузь. На рішення також вплинуло те, що норвезька державна нафтова компанія Equinor розглядає можливість реалізації свого нового проєкту Rosebank в Північному морі.

За даними видання, його джерела всередині уряду заявляють, що податок буде скорочено, зокрема в рамках зусиль зі збільшення інвестицій і в британські проєкти з видобутку вуглеводнів у Північному морі.

Очікується, що канцлер казначейства Джеремі Хант підтвердить плани запровадження «мінімальної ставки» найближчими днями. Чиновники Міністерства фінансів зустрінуться з представниками нафтогазової галузі у п'ятницю на форумі в Абердіні.

Ще у травні 2022 року Ріші Сунак, будучи головою британського Мінфіну, запровадив у країні податок на непередбачений прибуток, який мають сплачувати нафтогазові компанії, чиї доходи різко зросли через зростання цін на вуглеводні. Відтоді його ставка підвищилася з 25 до 35%. Очікувалося, що ці нововведення дозволять до 2028 року залучити до бюджету замість £28 млрд ($35,1 млрд) £40 млрд ($50,1 млрд). Раніше планувалося, що влада повністю припинить стягувати цей податок вже 2026 року.

