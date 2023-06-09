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Верховний суд Нідерландів постановив повернути «скіфське золото» Україні
13:09 09.06.2023 |
Верховний суд Нідерландів постановив, що «скіфське золото», яке роками було предметом судової тяганини в Нідерландах, має бути повернуте Україні.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у рішенні суду.
Верховний суд підтвердив рішення, ухвалене апеляційним судом Амстердама у жовтні 2021 року.
"Верховний суд відхилив касаційну скаргу кримських музеїв, таким чином рішення суду (апеляційного суду Амстердама. - Ред.) залишається в силі", - йдеться у рішенні.
Музей Алларда Пірсона в Амстердамі отримав об'єкти у тимчасове користування з чотирьох музеїв Криму у 2014 році. Коли Росія анексувала півострів, стало незрозуміло, кому передавати ці предмети: музеям в окупованому Криму чи Україні.
14 грудня 2016 року суд Амстердама вирішив повернути Україні "скіфське золото", однак у січні 2017 року кримські музеї почали процес оскарження рішення. Суд в Амстердамі в 2021 році ухвалив рішення на користь України.
"Кримські музеї" звернулися до Верховного Суду, який 9 червня постановив, що скарби є культурною спадщиною всієї України. Тепер, коли Верховний Суд ухвалив це рішення, суперечка нарешті завершилася.
"Рішення Верховного Суду поставило крапку в цій суперечці. Музей Алларда Пірсона має передати мистецькі цінності державі Україна, а не кримським музеям", - йдеться у рішенні суду.
В лютому 2014 року колекція "скіфського золота" була вивезена в Амстердам для участі у виставці "Крим: золото і таємниці Чорного моря", яка проходила в Музеї Пірсона.
Виставка складається з колекцій п'яти музеїв, один з яких розташований у Києві, а чотири - в Криму. Серед 500 експонатів виставки - артефакти зі скіфського золота, церемоніальний шолом, коштовне каміння і мечі стародавніх греків і скіфів.
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