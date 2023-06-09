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АНАЛІТИКА

Ердоган звільнив прихильника політики низьких ставок з посади голови Центробанку

 

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган звільнив із посади голови Центрального банку Сахапа Кавчіоглу - прихильника політики низьких відсоткових ставок, який з 2021 року знизив базову ставку з 19% до 8,5%. Про це повідомляється в Офіційному віснику Турецької Республіки.

Новою керівницею Центробанку Туреччини стала Хафізе Еркан, яка раніше обіймала керівні посади в американських банках Goldman Sachs та First Republic і протягом останніх двох десятків років жила у США.

Еркан стала першою жінкою на посаді голови турецького Центробанку.

На минулих вихідних Ердоган змінив уряд, призначивши новим міністром фінансів Мехмета Шимшека, який користується авторитетом в іноземних інвесторів. Шимшек заявив, що економічна політика Туреччини має повернутися до "раціональних" основ.

Віцепрезидентом Туреччини став Джевдет Їлмаз, який також вважається прихильником традиційної економічної політики.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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