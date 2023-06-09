Швеція дозволить розміщення військ НАТО до свого офіційного вступу в Альянс

Швеція дозволить НАТО базувати війська на своїй території ще до того, як офіційно вступить до оборонного альянсу.

Про це заявили в п'ятницю прем'єр-міністр і міністр оборони Швеції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Швеція подала заявку на вступ до НАТО минулого року через вторгнення Росії в Україну. Заперечення з боку Туреччини та Угорщини відклали розгляд заявки, і тепер Швеція сподівається приєднатися до саміту НАТО у Вільнюсі.

"Уряд вирішив, що шведські збройні сили можуть проводити підготовку разом з НАТО і країнами-членами Альянсу до майбутніх спільних операцій", - заявили прем'єр-міністр Ульф Крістерссон і міністр оборони Пол Йонсон.

"Підготовка може включати тимчасове базування іноземної техніки і персоналу на шведській території. Це рішення посилає чіткий сигнал Росії і зміцнює оборону Швеції", - йдеться в їхній статті в щоденній газеті Dagens Nyheter.

За їхніми словами, Росія в осяжному майбутньому залишатиметься загрозою для сусідніх країн, і вони не впевнені в масштабах територіальних амбіцій президента Владіміра Путіна.

Інша північна країна, Фінляндія, яка має довгий кордон з Росією, вступила до НАТО у квітні.

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг у неділю вкотре заявив, що Швеція виконала всі вимоги для вступу до НАТО, й висловив сподівання, що це станеться до саміту у Вільнюсі в липні.