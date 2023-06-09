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АНАЛІТИКА

Adidas знайшов покупця на свої магазини і остаточно йде з Росії, – ЗМІ

 

Німецький рітейлер спортивного одягу Adidas веде переговори про продаж мережі своїх магазинів у Росії з турецькою компанією FLO Retailing та близькосхідною Daher Group.

Переговори перебувають на просунутій стадії, коли відсіялася більшість кандидатів, а закриття угоди очікується до осені, пише російська газета "Вєдомості" із посиланням на джерела.

Представник Adidas підтвердив, що процес згортання російського бізнесу компанії триває, як і було анонсовано у жовтні 2022 року. Він не спростував інформацію про те, що компанія шукає покупця та веде переговори з FLO Retailing та Daher Group.

Як повідомлялося, Adidas оголосив про призупинення роботи в Росії та тимчасове закриття роздрібних магазинів у березні 2022 року після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, а в жовтні вирішив остаточно згорнути діяльність у РФ.

Станом на кінець 2022 року російська структура Adidas орендувала 153 приміщення під магазини. Її виторг у 2022 році впав на 55,1% - до 24,97 млрд рублів. Чистий збиток становив 7,93 млрд рублів після чистого прибутку в 3,99 млрд рублів роком раніше.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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