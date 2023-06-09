Фінансові новини
- |
- 09.06.23
- |
- 10:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Adidas знайшов покупця на свої магазини і остаточно йде з Росії, – ЗМІ
10:11 09.06.2023 |
Німецький рітейлер спортивного одягу Adidas веде переговори про продаж мережі своїх магазинів у Росії з турецькою компанією FLO Retailing та близькосхідною Daher Group.
Переговори перебувають на просунутій стадії, коли відсіялася більшість кандидатів, а закриття угоди очікується до осені, пише російська газета "Вєдомості" із посиланням на джерела.
Представник Adidas підтвердив, що процес згортання російського бізнесу компанії триває, як і було анонсовано у жовтні 2022 року. Він не спростував інформацію про те, що компанія шукає покупця та веде переговори з FLO Retailing та Daher Group.
Як повідомлялося, Adidas оголосив про призупинення роботи в Росії та тимчасове закриття роздрібних магазинів у березні 2022 року після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, а в жовтні вирішив остаточно згорнути діяльність у РФ.
Станом на кінець 2022 року російська структура Adidas орендувала 153 приміщення під магазини. Її виторг у 2022 році впав на 55,1% - до 24,97 млрд рублів. Чистий збиток становив 7,93 млрд рублів після чистого прибутку в 3,99 млрд рублів роком раніше.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Без води з Каховського водосховища Херсонщина опустелюватиметься, а в Криму вода подаватиметься за графіком
ТОП-НОВИНИ
|Шмигаль: Стартувала програма щодо вступу України в ОЕСР
|Сенат Швейцарії підтримав реекспорт зброї в Україну
|Україна може відновити роботу аміакопроводу в Одесу - Зеленський
|Підрив Каховської ГЕС може мати загрози для ЗАЕС, але ситуація під контролем - Енергоатом
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Пентагон оголосить про новий пакет військової допомоги Україні на $2 мільярди, – Bloomberg
|Adidas знайшов покупця на свої магазини і остаточно йде з Росії, – ЗМІ
|Попри санкції. Експорт західної електроніки до Росії повернувся до довоєнного рівня
|Президент Німеччини підписав закон про скорочення місць у Бундестазі - ЗМІ
|Трампу висунули звинувачення за семи епізодами у справі про секретні документи
|США нічого не відомо про наміри Китаю розмістити секретну базу на Кубі
Бізнес
|У Швейцарії почали встановлювати сонячні панелі на залізничних коліях
|Штучний інтелект в Zoom може скласти короткий конспект зустрічі, яку ви пропустили
|Microsoft Word, Excel і Teams отримають нативні версії для Apple Vision Pro
|Штучний інтелект загрожує «значними перебоями» на ринках праці – МВФ
|Microsoft заплатить 20 млн доларів через незаконний збір інформації про дітей
|Tesla Model S Plaid встановила новий рекорд на трасі в Нюрбургринзі, обігнавши Porsche Taycan Turbos S на 8 секунд
|Apple представила Vision Pro - свою першу гарнітуру змішаної реальності