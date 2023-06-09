Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Попри санкції. Експорт західної електроніки до Росії повернувся до довоєнного рівня

 

Росія навчилась краще обходити запроваджені проти неї санкції. У зв'язку з цим експорт ключових мікрочипів та електроніки, необхідних країні-агресору для військової промисловості, повернувся до довоєнного рівня.

Про це заявив координатор з питань санкцій Державного департаменту США Джим О'Браєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За його словами, європейські компанії продають електроніку в інші країни, які своєю чергою перепродають її в Росію, й цей канал постачання санкції поки не враховують.

"До початку цього року Росія змогла реімпортувати певні ключові категорії електроніки приблизно на довоєнному рівні",- сказав О'Браєн.

Як зазначається, йдеться про мікросхеми, процесори та інтегральні схеми, які необхідні для створення сучасної зброї.

Посадовець наголосив, що обхід санкцій залишається "суттєвою проблемою". Наразі США виявили причетність до цього п'яти країн: Туреччини, Казахстану, Грузії, Об'єднаних Арабських Еміратів та Вірменії.

Росія обходить санкції

Попри запроваджені проти Росії санкції, у країни-агресора досі є ресурси купувати технології й випускати зброю для війни проти України.

Зокрема, у поставках електроніки на ринок РФ в обхід західних санкцій підозрюються низка німецькі компанії.

Також раніше ЗМІ встановили понад 20 європейських компаній, які досі постачають товари для армії РФ.

Варто зазначити, що наразі країни G7 вирішили сконцентруватися на боротьбі з лазівками для обходу санкцій проти Росії.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,2619
  0,0768
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8238  0,02 0,04 37,3421  0,00 0,00
EUR 39,6521  0,08 0,20 40,4658  0,07 0,17

Міжбанківський ринок на вчора, 12:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес