Фінансові новини
- |
- 09.06.23
- |
- 10:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Попри санкції. Експорт західної електроніки до Росії повернувся до довоєнного рівня
10:06 09.06.2023 |
Росія навчилась краще обходити запроваджені проти неї санкції. У зв'язку з цим експорт ключових мікрочипів та електроніки, необхідних країні-агресору для військової промисловості, повернувся до довоєнного рівня.
Про це заявив координатор з питань санкцій Державного департаменту США Джим О'Браєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
За його словами, європейські компанії продають електроніку в інші країни, які своєю чергою перепродають її в Росію, й цей канал постачання санкції поки не враховують.
"До початку цього року Росія змогла реімпортувати певні ключові категорії електроніки приблизно на довоєнному рівні",- сказав О'Браєн.
Як зазначається, йдеться про мікросхеми, процесори та інтегральні схеми, які необхідні для створення сучасної зброї.
Посадовець наголосив, що обхід санкцій залишається "суттєвою проблемою". Наразі США виявили причетність до цього п'яти країн: Туреччини, Казахстану, Грузії, Об'єднаних Арабських Еміратів та Вірменії.
Росія обходить санкції
Попри запроваджені проти Росії санкції, у країни-агресора досі є ресурси купувати технології й випускати зброю для війни проти України.
Зокрема, у поставках електроніки на ринок РФ в обхід західних санкцій підозрюються низка німецькі компанії.
Також раніше ЗМІ встановили понад 20 європейських компаній, які досі постачають товари для армії РФ.
Варто зазначити, що наразі країни G7 вирішили сконцентруватися на боротьбі з лазівками для обходу санкцій проти Росії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Без води з Каховського водосховища Херсонщина опустелюватиметься, а в Криму вода подаватиметься за графіком
ТОП-НОВИНИ
|Шмигаль: Стартувала програма щодо вступу України в ОЕСР
|Сенат Швейцарії підтримав реекспорт зброї в Україну
|Україна може відновити роботу аміакопроводу в Одесу - Зеленський
|Підрив Каховської ГЕС може мати загрози для ЗАЕС, але ситуація під контролем - Енергоатом
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Пентагон оголосить про новий пакет військової допомоги Україні на $2 мільярди, – Bloomberg
|Adidas знайшов покупця на свої магазини і остаточно йде з Росії, – ЗМІ
|Попри санкції. Експорт західної електроніки до Росії повернувся до довоєнного рівня
|Президент Німеччини підписав закон про скорочення місць у Бундестазі - ЗМІ
|Трампу висунули звинувачення за семи епізодами у справі про секретні документи
|США нічого не відомо про наміри Китаю розмістити секретну базу на Кубі
Бізнес
|У Швейцарії почали встановлювати сонячні панелі на залізничних коліях
|Штучний інтелект в Zoom може скласти короткий конспект зустрічі, яку ви пропустили
|Microsoft Word, Excel і Teams отримають нативні версії для Apple Vision Pro
|Штучний інтелект загрожує «значними перебоями» на ринках праці – МВФ
|Microsoft заплатить 20 млн доларів через незаконний збір інформації про дітей
|Tesla Model S Plaid встановила новий рекорд на трасі в Нюрбургринзі, обігнавши Porsche Taycan Turbos S на 8 секунд
|Apple представила Vision Pro - свою першу гарнітуру змішаної реальності