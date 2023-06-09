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АНАЛІТИКА

Президент Німеччини підписав закон про скорочення місць у Бундестазі - ЗМІ

 

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр підписав закон про скорочення кількості місць у Бундестазі з 736 до 630, повідомляють німецькі ЗМІ.

"Реформа, спрямована на скорочення чисельності депутатів Бундестагу, набуває чинності. Штайнмаєр підписав відповідний закон", - повідомляє газета Zeit із посиланням на відомство президента.

Видання нагадує, що раніше в березні законопроєкт був ухвалений Бундестагом.

Закон, окрім скорочення кількості депутатських місць, передбачає запровадження жорсткого бар'єру в 5% для проходження до Бундестагу. Варіанти, які досі давали змогу потрапити до парламенту, не подолавши цей бар'єр, скасовуються.

Уряд землі Баварія і Партія Християнсько-соціальний союз мають намір через суд домагатися скасування закону, оскільки вважають, що він порушує конституцію.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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