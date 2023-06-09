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Країни ЄС погодили реформу системи надання притулку
09:27 09.06.2023 |
Держави-члени Європейського Союзу погодили попередній план реформи системи надання притулку. Голосування відбулося в четвер, 8 червня, під час зустрічі міністрів юстиції та внутрішніх справ країн ЄС у Люксембурзі.
Як заявила Швеція, яка головує в Раді ЄС, угода - "добрий баланс між відповідальністю та солідарністю". Домовленостей вдалося досягти після кількох годин напружених переговорів, попри критику з боку деяких членів Євросоюзу, як-от Італія, Австрія та Нідерланди.
Глава МЗС ФРН: "Історичний успіх"
Єврокомісарка із внутрішніх справ Ільва Йоганссон привітала "вкрай важливий крок" для ЄС у питанні міграційної політики.
Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Feser) назвала угоду "історичним успіхом - для Європейського Союзу, для нової, солідарної міграційної політики й для захисту прав людини".
Раніше Фезер заявила, що Німеччині було "дуже складно" ухвалити план реформи політики ЄС у сфері надання притулку, оскільки в ньому немає винятків для родин із дітьми, яких домагався Берлін.
Що відомо про план реформи
Згідно з угодою, яку зрештою було укладено і має бути завершено напередодні виборів до Європейського парламенту 2024 року, кожна країна нестиме відповідальність за прийом певної кількості мігрантів, але не обов'язково повинна приймати їх.
Держави, які не бажають приймати нелегальних мігрантів і біженців, які прибувають до ЄС, зможуть допомогти країнам, які їх приймають, за допомогою виділення коштів - близько 20 тисяч євро на людину, а також обладнанням або персоналом.
Нова прикордонна процедура
Угода запровадить нову прискорену прикордонну процедуру для тих, хто навряд чи отримає притулок в ЄС. Якщо у заявника немає шансів на притулок, його негайно відправлять назад, повідомила на пресконференції міністерка з питань міграції Швеції Марія Мальмер Стенергард. При цьому всі клопотання про надання притулку повинні розглядатися протягом максимум шести місяців.
Нові правила тепер мають бути схвалені Європарламентом, який може попросити внести в них деякі зміни. Голова Європарламенту Роберта Метсола заявила, що законодавці "готові негайно розпочати консультації".
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