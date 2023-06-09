Фінансові новини
- |
- 09.06.23
- |
- 10:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
«Альтернативу для Німеччини» можна легально заборонити – експертний висновок
09:07 09.06.2023 |
Німецький інститут прав людини (DIMR) - незалежна установа при Бундестазі - вважає, що "Альтернатива для Німеччини" (AfD) відповідає критеріям, за яких її можна оголосити неконституційною.
Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на n-tv, йдеться в останньому звіті установи.
DIMR стверджує, що AfD активно й планомірно діє "для реалізації своїх расистських і правоекстремістських цілей".
Наприклад, партія працює над тим, щоб "змістити межі того, що можна говорити, а отже, і дискурс таким чином, щоб відбулося звикання до її расистських, національно-етнічних позицій - зокрема й у громадському та політичному просторі".
Загалом партія, йдеться у звіті DIMR, прагне ліквідувати гарантії, закріплені в статті 1 Конституції ФРН. Там сказано: "Людська гідність є недоторканною. Поважати і захищати її - обов'язок усіх органів державної влади".
"Для захисту невід'ємних основ прав людини, а отже, і вільного демократичного устрою, елементарно важливо, щоб усвідомлення небезпеки, яку становить AfD, зростало як у суспільстві в цілому, так і з боку держави, і щоб державні та політичні суб'єкти діяли відповідно", - вважають експерти DIMR.
Вони додають, що цій небезпеці можна ефективно протидіяти, "якщо інші партії на федеральному, земельному та місцевому рівнях беззаперечно дистанціюються від AfD".
Автор звіту, експерт DIMR Хендрік Кремер підкреслив, що Німецький інститут прав людини не виступає за заборону "Альтернативи для Німеччини", а радше прагне заповнити "порожнечу" в соціальній і правовій дискусії про її діяльність.
DIMR є незалежною національною установою Німеччини з прав людини, яка фінансується з бюджету Бундестагу й має юридичний мандат попереджати про порушення прав людини.
В останні дні відомі члени німецьких основних партій висловили тривогу у зв'язку з новим опитуванням, яке показує підтримку ультраправої "Альтернативи для Німеччини" на рекордно високому рівні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Без води з Каховського водосховища Херсонщина опустелюватиметься, а в Криму вода подаватиметься за графіком
ТОП-НОВИНИ
|Шмигаль: Стартувала програма щодо вступу України в ОЕСР
|Сенат Швейцарії підтримав реекспорт зброї в Україну
|Україна може відновити роботу аміакопроводу в Одесу - Зеленський
|Підрив Каховської ГЕС може мати загрози для ЗАЕС, але ситуація під контролем - Енергоатом
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Пентагон оголосить про новий пакет військової допомоги Україні на $2 мільярди, – Bloomberg
|Adidas знайшов покупця на свої магазини і остаточно йде з Росії, – ЗМІ
|Попри санкції. Експорт західної електроніки до Росії повернувся до довоєнного рівня
|Президент Німеччини підписав закон про скорочення місць у Бундестазі - ЗМІ
|Трампу висунули звинувачення за семи епізодами у справі про секретні документи
|США нічого не відомо про наміри Китаю розмістити секретну базу на Кубі
Бізнес
|У Швейцарії почали встановлювати сонячні панелі на залізничних коліях
|Штучний інтелект в Zoom може скласти короткий конспект зустрічі, яку ви пропустили
|Microsoft Word, Excel і Teams отримають нативні версії для Apple Vision Pro
|Штучний інтелект загрожує «значними перебоями» на ринках праці – МВФ
|Microsoft заплатить 20 млн доларів через незаконний збір інформації про дітей
|Tesla Model S Plaid встановила новий рекорд на трасі в Нюрбургринзі, обігнавши Porsche Taycan Turbos S на 8 секунд
|Apple представила Vision Pro - свою першу гарнітуру змішаної реальності