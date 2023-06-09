«Альтернативу для Німеччини» можна легально заборонити – експертний висновок

Німецький інститут прав людини (DIMR) - незалежна установа при Бундестазі - вважає, що "Альтернатива для Німеччини" (AfD) відповідає критеріям, за яких її можна оголосити неконституційною.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на n-tv, йдеться в останньому звіті установи.

DIMR стверджує, що AfD активно й планомірно діє "для реалізації своїх расистських і правоекстремістських цілей".

Наприклад, партія працює над тим, щоб "змістити межі того, що можна говорити, а отже, і дискурс таким чином, щоб відбулося звикання до її расистських, національно-етнічних позицій - зокрема й у громадському та політичному просторі".

Загалом партія, йдеться у звіті DIMR, прагне ліквідувати гарантії, закріплені в статті 1 Конституції ФРН. Там сказано: "Людська гідність є недоторканною. Поважати і захищати її - обов'язок усіх органів державної влади".

"Для захисту невід'ємних основ прав людини, а отже, і вільного демократичного устрою, елементарно важливо, щоб усвідомлення небезпеки, яку становить AfD, зростало як у суспільстві в цілому, так і з боку держави, і щоб державні та політичні суб'єкти діяли відповідно", - вважають експерти DIMR.

Вони додають, що цій небезпеці можна ефективно протидіяти, "якщо інші партії на федеральному, земельному та місцевому рівнях беззаперечно дистанціюються від AfD".

Автор звіту, експерт DIMR Хендрік Кремер підкреслив, що Німецький інститут прав людини не виступає за заборону "Альтернативи для Німеччини", а радше прагне заповнити "порожнечу" в соціальній і правовій дискусії про її діяльність.

DIMR є незалежною національною установою Німеччини з прав людини, яка фінансується з бюджету Бундестагу й має юридичний мандат попереджати про порушення прав людини.

В останні дні відомі члени німецьких основних партій висловили тривогу у зв'язку з новим опитуванням, яке показує підтримку ультраправої "Альтернативи для Німеччини" на рекордно високому рівні.