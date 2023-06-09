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АНАЛІТИКА

Штати та Британія анонсували посилення двосторонніх економічних зв'язків

 

Джо Байден і Ріші Сунак погодили «Атлантичну декларацію» для ХХІ століття, яка має зміцнити економічні зв'язки США та Великої Британії на стратегічно важливих напрямах.

Про це лідери заявили під час спільної пресконференції за результатами зустрічі в Білому домі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні ми погодили «Атлантичну декларацію», нове економічне партнерство для нової епохи, яке ще ніколи не узгоджувалося раніше», - заявив глава британського уряду.

Декларація, зокрема, підтверджує прагнення союзних країн виключити Китай і Росію із важливих ланцюгів поставок.

«Такі країни, як Китай і Росія, готові маніпулювати та використовувати нашу відкритість, красти нашу інтелектуальну власність, використовувати технології в авторитарних цілях або вилучати важливі ресурси, такі як енергія. У них нічого не вийде», - наголосив у цьому зв'язку Сунак.

Документ спрямований на розширення обсягів торгівлі між США й Великою Британією в таких сферах, як оборона, ядерні матеріали, а також у виробництві акумуляторів для електромобілів. При цьому передбачається послаблення митних бар'єрів.

За словами Байдена, новий підхід прискорить також перехід на чисту енергетику та розвитку нових технологій.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер в Білому домі відбулася зустріч Байдена із Сунаком. Сторони обговорили питання стратегічної й економічної взаємодії, посилення обороноздатності Північноатлантичного альянсу, спільної відповіді на агресію РФ, подальшої підтримки України.
 

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