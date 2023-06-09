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АНАЛІТИКА

Великобританія розширила санкції щодо Білорусі

 

Уряд Великобританії запровадив нові санкцій щодо Білорусі через сприяння повномасштабному вторгненню РФ в Україну. Про це повідомляється у четвер, 8 червня, на сайті британського уряду.

"Цей новий пакет (санкцій - Ред.) посилює економічний тиск на Лукашенка та його режим, який активно сприяє російським військовим зусиллям та ігнорує територіальну цілісність України", - зазначив міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі, якого цитує пресслужба британського уряду.

Зокрема, санкції передбачають заборону на імпорт з Білорусі до Великобританії золота, цементу, деревини та каучуку, які є джерелами доходу для режиму Лукашенка. Також Лондон забороняє постачання до Білорусі банкнот і обладнання, товарів, технологій і матеріалів, які можуть бути використані для виробництва хімічної та біологічної зброї.

Боротьба з пропагандою та обходом санкцій

Крім того, аби перешкодити білоруським медіакомпаніям поширювати пропаганду у Великобританії компанії соціальних медіа та інтернет-провайдери в країні обмежуватимуть доступ до вебсайтів білоруських ЗМІ, що потрапили під санкції.

Лондон також розширив критерії внесення до санкційного списку тих, хто підтримує режим в Білорусі. "Це означає, що у нас є основа для, коли це доцільно, застосувати їх щодо близьких родичів тих, хто вже потрапив під санкції", - йдеться у повідомленні.

Крім того, для протидії спробам обходити існуючі санкції передбачено подальше обмеження доступу Білорусі до фінансових ринків Великобританії та запобігання імпорту товарів, таких як золото, яке могло походити з Росії.

Під санкційні обмеження також потраплять понад 100 фізичних осіб і організацій, які брали участь, підтримували або сприяли утиску основних прав і свобод людини в Білорусі. "Наприклад, заморожування активів великих білоруських державних підприємств, які є значними джерелами доходу та іноземної валюти для режиму Лукашенка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нові обмежувальні заходи дозолять скоротити фінансування режиму правителя Білорусі Олександра Лукашенка, і завадять спробам РФ обійти західні санкції.

Нагадаємо, Великобританія запровадила санкції проти Білорусі у липні 2022 року. Тоді було заборонено експорт товарів нафтопереробної промисловості, передових технологічних компонентів, предметів розкоші та імпорт до Великобританії білоруського чавуну та сталі.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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