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АНАЛІТИКА

Байдена про Воллеса на посаді генсека НАТО: Дуже здібний, але рішення ще немає

 

Президент Сполучених Штатів Джо Байден прокоментува можливість обрання міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса генеральним секретарем Північноатлантичного Альянсу.

Про це Байден сказав у Білому домі на пресконференції з британським прем'єр-міністром Ріші Сунаком, передає кореспондент "Європейської правди".

За словами президента США, кандидатуру майбутнього генсека НАТО ще належить узгодити між усіма членами, бо таке рішення ухвалюється консенсусом.

"Їхній (Британії - ред.) кандидат - дуже здібний, але між нами і в межах Альянсу ще відбудеться багато дискусій, аби визначити, хто це буде", - додав він.

Воллес висловив бажання стати наступним генеральним секретарем НАТО після відставки Єнса Столтенберга наприкінці цього року.

Як відомо, чинний генсек НАТО Єнс Столтенберг, який на цій посаді з 1 жовтня 2014 року, мав скласти повноваження ще у минулому році, але у зв'язку з нападом Росії на Україну термін його повноважень вирішили продовжити до 30 вересня 2023 року.

 

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