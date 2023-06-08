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Румунія висилає понад 50 співробітників посольства РФ
18:03 08.06.2023 |
Румунія оголосила про висилку понад 50 співробітників посольства Росії в країні.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ Румунії, пише "Європейська правда".
Зазначається, що про ці наміри міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску вже поінформував російського посла.
Згідно з рішенням Румунії, РФ повинна скоротити 51 співробітника, серед яких 21 дипломат, а також 30 працівників техніко-адміністративного персоналу. Фактично, у Румунії має залишитися російських 11 дипломатів і 29 співробітників.
Росія сама може визначити, хто саме має покинути Румунію.
Російську сторону також було поінформовано про те, що вона має не більше 30 днів на виконання рішення про видворення дипломатів.
Як зазначили у МЗС Румунії, це рішення "відображає поточний рівень двосторонніх відносин, різко знижений Румунією після початку агресивної війни Російської Федерації проти України".
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