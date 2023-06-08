Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Шведський аеропорт першим у світі повністю перейде на екопаливо

Шведський аеропорт першим у світі повністю перейде на екопаливо

 

Шведський аеропорт «Тролльхеттан-Ванерсборг» першим у світі пропонуватиме для заправки літаків лише змішане екологічно чисте авіаційне паливо (SAF). Про це повідомили у постачальника палива - фінської Neste.

«Аеропорт «Тролльхеттан-Ванерсборг» стане першим у світі аеропортом, який пропонує лише змішане екологічно чисте авіаційне паливо (SAF) для заправки всіх літаків в аеропорту, що дозволить значно скоротити викиди парникових газів при вильоті рейсів. Компанія Neste постачить в аеропорт «Тролльхеттан» своє екологічно чисте авіаційне паливо Neste MY Sustainable Aviation Fuel», - випливає з релізу.

За даними постачальника, аеропорт має намір почати використовувати суміш 30-40% SAF зі звичайним авіаційним паливом до кінця червня. Першою авіакомпанією, яка виконує всі свої рейси на такому паливі, стане місцева Västflyg.

SAF - це відновлюване авіапаливо, що є більш екологічною альтернативою традиційному паливу, воно виробляється з екологічно чистої, повністю відновлюваної сировини, такої як відпрацьована олія для приготування їжі й відходи тваринного жиру.

Neste - провідний світовий виробник відновлюваного дизельного пального, екологічно чистого авіапалива, біопалива й біопластиків, займається нафтопереробкою і роздрібною торгівлею через власну мережу АЗС у країнах Балтії й Фінляндії.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: Швеція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,2619
  0,0768
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 11:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8077  0,03 0,08 37,3438  0,00 0,00
EUR 39,5727  0,05 0,13 40,3969  0,03 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес