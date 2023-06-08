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Шведський аеропорт першим у світі повністю перейде на екопаливо
17:26 08.06.2023 |
Шведський аеропорт «Тролльхеттан-Ванерсборг» першим у світі пропонуватиме для заправки літаків лише змішане екологічно чисте авіаційне паливо (SAF). Про це повідомили у постачальника палива - фінської Neste.
«Аеропорт «Тролльхеттан-Ванерсборг» стане першим у світі аеропортом, який пропонує лише змішане екологічно чисте авіаційне паливо (SAF) для заправки всіх літаків в аеропорту, що дозволить значно скоротити викиди парникових газів при вильоті рейсів. Компанія Neste постачить в аеропорт «Тролльхеттан» своє екологічно чисте авіаційне паливо Neste MY Sustainable Aviation Fuel», - випливає з релізу.
За даними постачальника, аеропорт має намір почати використовувати суміш 30-40% SAF зі звичайним авіаційним паливом до кінця червня. Першою авіакомпанією, яка виконує всі свої рейси на такому паливі, стане місцева Västflyg.
SAF - це відновлюване авіапаливо, що є більш екологічною альтернативою традиційному паливу, воно виробляється з екологічно чистої, повністю відновлюваної сировини, такої як відпрацьована олія для приготування їжі й відходи тваринного жиру.
Neste - провідний світовий виробник відновлюваного дизельного пального, екологічно чистого авіапалива, біопалива й біопластиків, займається нафтопереробкою і роздрібною торгівлею через власну мережу АЗС у країнах Балтії й Фінляндії.
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