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Єврокомісія запропонувала створити етичний орган ЄС після корупційного скандалу
16:18 08.06.2023 |
Єврокомісія у четвер запропонувала створити етичний орган, який би встановив загальні правила поведінки для посадовців всіх інституцій ЄС після корупційного скандалу у Європарламенті.
Про це "Європейська правда" повідомляє з посиланням на пресслужбу комісії.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтримала створення такого органу, коли вступила на посаду в 2019 році, а так званий скандал з "Катаргейтом" у Європарламенті пришвидшив роботу над пропозицією.
Наразі ЄС не має всеосяжних правил лобіювання, і пропозиція Єврокомісії встановить загальні стандарти для всіх посадовців у євроструктурах. Правила стосуватимуться подарунків, гостинності та подорожей, які пропонують треті сторони.
"Стандарти також застосовуватимуться до прийняття нагород, відзнак, призів або почесних звань", - йдеться в повідомленні Єврокомісії.
Орган також встановить правила прозорості для зустрічей з представниками зацікавлених сторін, діяльності посадовців ЄС після того, як вони залишають посаду, а також того, як вони декларують свої інтереси та активи.
Раніше цього тижня антикорупційні чиновники та парламентарі висловили жаль з приводу того, що через шість місяців після того, як група євродепутатів була втягнута в корупційний скандал, в Європарламенті не затвердили нові антикорупційні правила.
Незалежний орган з етики охоплюватиме лобістську діяльність в Європейській комісії, Європейській раді та Європейському парламенті, а також в Європейському центральному банку, Європейському суді, Європейській рахунковій палаті, Економічному і соціальному комітеті та Комітеті регіонів.
"Якщо європейці хочуть вірити в наш Союз, його інституції повинні бути відкритими і бездоганними з точки зору етики, прозорості та доброчесності", - сказала фон дер Ляєн.
Комісія пропонує, щоб новий орган, який не матиме слідчих повноважень, очолював голова, який обиратиметься на ротаційній основі з-поміж усіх інституцій-учасниць. Також будуть залучені п'ять незалежних експертів.
Відсутність слідчих повноважень у цій пропозиції розкритикували багато євродепутатів.
"Європа заслуговує на краще, ніж половинчасті пропозиції", - сказав Стефан Сежурне, президент політичної групи "Оновити Європу".
"Нам потрібен незалежний етичний орган з повноваженнями для проведення розслідувань, а не беззубий бульдог. Консервативні європейські політики повинні припинити ховати голову в пісок і засвоїти уроки скандалу з "Катаргейтом", - додав Сежурне.
Тепер Єврокомісія запросить представників усіх інституцій та консультативних органів ЄС на липневу зустріч у Брюсселі, щоб розпочати переговори щодо цієї пропозиції.
"Катаргейт" розпочався у грудні минулого року, коли Бельгія висунула звинувачення чотирьом особам, пов'язаним із Європейським парламентом, за звинуваченнями у тому, що Катар, який приймав Чемпіонат світу з футболу, обдаровував їх готівкою та подарунками з метою вплинути на ухвалення рішень.
Одна з головних підозрюваних у справі про корупцію в Європейському парламенті, колишня віцепрезидентка Єва Кайлі, з кінця травня вже не перебуває під домашнім арештом.
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