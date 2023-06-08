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Пекін тисне на ЄС з метою уникнення санкцій проти китайських компаній, - Bloomberg
16:00 08.06.2023 |
Китай за зачиненими дверима чинить тиск на Європейський Союз, щоб той скасував запропоновані торгові обмеження для китайських компаній, які дозволяють використовувати російську військову машину в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
В останні тижні китайські дипломати зустрічалися зі своїми європейськими колегами у Брюсселі та Пекіні в рамках кампанії, спрямованої на те, щоб переконати чиновників відмовитись від чорного списку, повідомляють джерела. Європейська комісія розглядає заходи щодо восьми китайських фірм, які "безпосередньо підтримують військово-промисловий комплекс Росії".
За словами одного із джерел, після того, як пропозиції були оприлюднені, китайські дипломати зустрілися зі своїми європейськими колегами у Брюсселі. З того часу Китай порушив це питання перед дипломатами ЄС у Пекіні, сказав один із джерел, додавши, що китайська сторона пригрозила відплатою, якщо експортні обмеження будуть продовжені.
Минулого місяця офіційний представник міністерства Ван Веньбінь заявив, що економічна торгівля його країни з Росією була "повністю чесною". "Якщо згадані вами повідомлення вірні, дії ЄС серйозно підірвуть взаємну довіру та співпрацю Китаю та ЄС, а також поглиблять розкол та конфронтацію у світі", - додав він.
Заплановані санкції
Заходи ЄС можуть бути запроваджені, хоча відносини Китаю з ЄС, здавалося, стабілізувалися після того, як санкції ЄС щодо китайських чиновників через порушення прав людини зірвали інвестиційний договір. З того часу Сі Цзіньпін вступив на третій термін у жовтні, лідери Німеччини та Франції відвідали Пекін, а голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн спробувала знизити напруженість, запропонувавши країнам "позбутися ризиків", а не "відокремитися" від другої найбільшої економіки світу.
Новий обмін заходами між ЄС та Китаєм може ускладнити запланований візит прем'єр-міністра Китаю Лі Цяна до Німеччини наприкінці цього місяця, а також передбачувану поїздку глави ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля до Китаю у липні, яка спочатку була призначена на квітень, але скасована через COVID.
Китай стикається зі зростаючим списком санкцій, тарифів та експортного контролю з боку США та їх союзників у міру зростання геополітичної напруги. Пекін щосили намагався реагувати таким чином, щоб Китай виглядав жорстким, не відлякуючи іноземні компанії і не завдаючи шкоди національним ланцюжкам поставок.
За словами одного зі знайомих, будь-які заходи у відповідь на останні заходи ЄС, швидше за все, мають бути спрямовані проти блоку на інституційному рівні.
Посол Китаю в ЄС Фу Цун в інтерв'ю, опублікованому минулого місяця на сайті посольства Китаю в ЄС, заявив, що Пекін, як і раніше, хоче вирішити проблему "спільно". Він закликав блок надати докази того, що китайські компанії займалися діяльністю в обхід європейських санкцій щодо Росії.
"Якщо європейська сторона введе санкції проти китайських компаній, не надавши нам жодних вагомих доказів, - додав він, - ми обов'язково відповімо".
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