Німеччина планувала встановити мільйон зарядних станцій для електромобілів, але водіям це не потрібно

Німеччина відмовляється від своєї мети встановити мільйон зарядних станцій для електромобілів на вулицях і в супермаркетах до 2030 року, оскільки стало зрозуміло, що люди вважають за краще заряджати авто вдома.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Bloomberg.

Речник міністерства транспорту країни заявив, що ця мета офіційно все ще залишається незмінною. Однак джерела, знайомі з позицією уряду, стверджують: посадовці визнали недосяжність цілі.

Мета, встановлена у 2021 році як частина угоди урядової коаліції, не відображає технологічного прогресу та може призвести до того, що громадські зарядні станції будуть побудовані, але не будуть використовуватися належним чином.

У Німеччині є близько 85 тисяч загальнодоступних зарядних станцій, і майже п'яту частину з них класифікують як пункти швидкої зарядки. Але німецькі водії воліють мати автомобільні зарядні пристрої вдома: на кожну громадську зарядну станцію припадає близько десяти приватних. Такого повороту уряд не очікував.

Цей зсув підкреслює виклик, з яким зіштовхуються багато європейських країн при плануванні громадської інфраструктури для заохочення електротранспорту. За словами двох людей, знайомих з цим питанням, мета в один мільйон зарядних станцій була спочатку закріплена в угоді урядової коаліції після лобіювання з боку автомобільної промисловості країни, яка тільки виграє від розширення мережі зарядних станцій.

Цільовий показник ґрунтувався на дослідженні 2020 року, в якому брали участь відповідні гравці з автомобільної промисловості, енергетичного сектора, науки та політики. Однак у звіті йдеться про потребу в одному мільйоні зарядних пунктів лише в одному з чотирьох оцінених сценаріїв, тоді як інші вказують на менші потреби.

Нагадаємо, кількість зареєстрованих електрокарів у Німеччині в грудні 2022 року вперше перевищила один мільйон.

У той самий час станом на грудень 2022 року 20% автомобілів у Норвегії вперше становили електрокари, причому їхній відсоток за останні три роки збільшився у два рази.