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Виробник одягу і взуття Vans, The North Face і Timberland закрив магазини в РФ, але з ринку не йде
13:14 08.06.2023 |
Американський виробник одягу і взуття VF Corporation (бренди Vans, The North Face та ін.) вирішив закрити свої магазини в РФ, а місцевий підрозділ перевести на оптові поставки.
Про це пише "Коммерсантъ" із посиланням на звітність російської структури VF Corporation ТОВ "ВФ Сі-Ай-Ес".
Зазначається, що останні точки Vans у РФ закрили навесні 2023 року.
У "ВФ Сі-Ай-Ес" на запит газети не відповіли.
"VF Corporation вирішила сама розвивати в Росії роздрібну мережу магазинів під маркою Vans 2020 року, викупивши магазини, що працюють під цим брендом, у свого франчайзі A3 Retail Group. За даними компанії, на кінець 2022 року в Москві та Санкт-Петербурзі працювало 12 магазинів Vans", - нагадує видання.
Після початку повномасштабної війни в Україні VF Corporation у березні 2022 року призупинила роботу роздрібних магазинів, оптові поставки та онлайн-продажі. За підсумками 2022 року виручка "ВФ Сі-Ай-Ес" знизилася на 50,8% у річному вимірі, до 1,36 млрд руб. Чистий збиток був 306,97 млн рублів проти прибутку в 420 млн рублів 2021 року.
"У квітні цього року "ВФ Сі-Ай-Ес" одержала першу цьогоріч декларацію відповідності на жіночий і чоловічий одяг під торговими марками The North Face, Vans, Napapijri, Dickies, Disney і Timberland, випливає з даних Росакредитації.
Постачальником вказана швейцарська VF International SAGL, а виробничими майданчиками - підприємства в Японії, Китаї, Бангладеш, Малайзії, В'єтнамі, країнах ЄС. Зазначені марки не підпадають під санкції ЄС, що забороняють поставки одягу в Росії дорожче €300 за одиницю товару", - додає газета.
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