Президент Південної Кореї заявив про «тотальну війну» у сфері виробництва напівпровідників

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль у четвер заявив, що суперництво у світі за домінування в напівпровідниковій галузі набуло форми вкрай запеклої конкуренції, і південнокорейські компанії не зможуть впоратися самотужки з такою ситуацією.

"Конкуренція за напівпровідники - це промислова війна. Це тотальна війна, що відбувається на загальнонаціональному рівні", - наводить "Ренхап" слова президента із зустрічі, присвяченій розвитку відповідної галузі південнокорейської промисловості.

"Геополітичні проблеми останнім часом стали становити найбільший ризик для бізнесу. Він не зможе впоратися з цим сам. Це проблема, яку має розв'язувати держава за рахунок посилення співпраці та каналів комунікації зі США та іншими дружніми державами", - заявив Юн Сок Йоль.

"Ренхап" нагадує, що Південна Корея 20 років відігравала провідну роль у виробництві мікросхем пам'яті, однак тепер стикається з іноземною конкуренцією і наслідками суперництва США і КНР. За даними офісу південнокорейського президента, напівпровідникова промисловість - одна з найважливіших галузей Південної Кореї: на її продукцію припадають 20% експорту, 55% капіталовкладень в обладнання.

7 жовтня минулого року Мінторг США заборонив продаж Китаю найсучасніших чипів, а також устаткування, комплектувальних і програмного забезпечення для їх виробництва, причому особливу увагу приділили технологіям, пов'язаним зі штучним інтелектом і з потенційним військовим застосуванням. Однак японська Tokyo Electron Ltd і нідерландська ASML Holding є двома найважливішими постачальниками продукції, які потрібні США для ефективного застосування санкцій проти Китаю.

Потім стало відомо, що Нідерланди погодилися приєднатися до таких обмежувальних заходів США. Наприкінці травня повідомлялося, що японський уряд ухвалив рішення посилити контроль за експортом апаратури для виробництва мікросхем.

23 травня глава МЗС КНР і Нідерландів Цінь Ган і Вопке Гукстра провели переговори, під час яких Цінь Ган закликав Нідерланди відмовитися від заборони на продаж Китаю апаратури ASML Holding NV. Пізніше Цінь Ган говорив своєму японському колезі Йосімасі Хаясі, що Токіо не варто підтримувати політику США, спрямовану на створення перешкод для виробництва мікросхем у Китаї.

При цьому в травні управління з питань кіберпростору Китаю заборонило провідним виробникам комп'ютерного обладнання купувати продукцію Micron Technology - найбільшого виробника чипів пам'яті в США.

