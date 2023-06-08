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АНАЛІТИКА

Пенс підтримав допомогу Україні і розкритикував Трампа, що називав Путіна генієм

 

Колишній віцепрезидент Сполучених Штатів Майк Пенс заявив у середу ввечері, що підтримує допомогу США Україні, і розкритикував колишнього президента Дональда Трампа за його похвалу президенту Росії Владіміру Путіну.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив під час серії запитань від глядачів в ефірі CNN.

"Я знаю, що дехто в цих дебатах назвав війну в Україні територіальною суперечкою. Це не так, це було російське вторгнення, неспровоковане російське вторгнення. І я вважаю, що Сполучені Штати Америки повинні продовжувати надавати мужнім солдатам в Україні ресурси, необхідні їм для відбиття російського вторгнення і відновлення територіальної цілісності", - сказав він у відповідь на запитання Майкла Бенкса, виборця-республіканця.

Зауваження Пенса різко контрастують з позицією Трампа, який під час аналогічного спілкування не сказав, чи хоче він, щоб Україна перемогла у війні. Колишній президент оминув це питання, коли йому поставили його у травні.

"Я хочу, щоб усі перестали вмирати. Вони вмирають. І росіяни, і українці. Я хочу, щоб вони перестали вмирати. І я зроблю це за 24 години ", - сказав Трамп.

Пенс, зі свого боку, заявив, що він говорив з російським лідером, дивився йому в очі і сказав йому речі, які той не хотів чути.

"Той, хто думає, що Владімір Путін зупиниться, якщо він захопить Україну, то, як ми кажемо в Індіані, він сильно помиляється. Він не має наміру зупинятися. Він чітко дав зрозуміти, що хоче відтворити стару радянську сферу впливу у Східній Європі", - сказав ексвіцепрезидент США.

Потім Пенс зробив зауваження Трампу за те, що він назвав Путіна генієм у лютому на консервативному радіошоу.

"Ну, і відверто кажучи, коли Владімір Путін вдерся в Україну, колишній президент назвав його генієм. Я знаю різницю між генієм і воєнним злочинцем, і я знаю, хто повинен перемогти у війні в Україні, і це народ, який бореться за свою свободу і бореться за відновлення свого національного суверенітету в Україні. І Америко, це не наша війна, але свобода - це наша боротьба, і ми повинні дати народу України можливість боротися і захищати свою територію", - сказав Пенс.
Ключові теги: США
 

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