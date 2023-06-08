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Майк Пенс оголосив про участь у президентських виборах у США
23:56 07.06.2023 |
Республіканець Майк Пенс у середу, 7 червня, офіційно оголосив про участь у виборах президента США у 2024 році. Своє відеозвернення до американців колишній віцепрезидент США опублікував у соціальних мережах.
"Було б легко залишатися осторонь. Але мене виховували не так. Тому сьогодні перед Богом і моєю сім'єю я оголошую, що братиму участь у виборах президента США", - заявив він.
Пенс був віцепрезидентом в адміністрації Дональда Трампа, але виступив проти його спроби опротестувати результати виборів у 2020 році, де переміг кандидат від Демократичної партії Джо Байден. Він став першим колишнім віцепрезидентом у сучасній історії США, який змагається зі своїм екскерівником.
Пенс: Демократи зруйнували "американську мрію"
У відеозверненні Пенс звинуватив нинішню адміністрацію США в тому, що вона зруйнувала "американську мрію". Серед основних внутрішніх проблем Пенс назвав зростання інфляції, рецесію, скорочення зарплат, міграційні проблеми. На тлі відеоряду з виступами президента Росії Володимира Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна Пенс заявив, що "по світу марширують вороги свободи".
Вибори президента США заплановані на листопад 2024 року. Від Республіканської партії про свою участь у гонці оголосили Дональд Трамп, губернатор Флориди Рон Десантіс, сенатор від Південної Кароліни Тім Скотт, підприємець Вівек Рамасвамі, губернатор Арканзасу Аса Гатчінсон, губернатор Північної Дакоти Дуг Бергам, колишній губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті, колишня постійна представниця США при ООН Ніккі Гейлі та радіоведучий Ларрі Елдер.
Найвищі шанси на перемогу у партійних праймеріз дають Трампу. Згідно з опитуваннями, за нього готові віддати голоси 46 відсотків республіканців.
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