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413 млрд євро на сім років. У парламенті Франції підтримали рекордне збільшення витрат на оборону
23:07 07.06.2023 |
Національна асамблея Франції в середу схвалила збільшення семирічного оборонного бюджету країни до 413 мільярдів євро, яке Міністерство оборони називало необхідним для підтримання обороноздатності країни.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.
Так званий законопроєкт про військове планування на 2024-2030 роки підтримали 408 депутатів нижньої палати парламенту Франції, проти проголосували 87 - передусім представники лівих Комуністичної партії та групи "Франція нескорена".
Остаточне ухвалення законопроєкту у верхній палаті парламенту, Сенаті заплановане на 14 липня, після чого його має підписати президент.
Документ передбачаж збільшення оборонного бюджету Франції у 2030 році до 69 мільярдів євро, тоді як у 2023-му він становить 44 мільярди євро. Таким чином, протягом наступних семи років витрати зростатимуть на 3-4 млрд.
Причиною збільшення витрат міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню називав загрози тероризму, війну в Україні, мілітаризацію космосу і зростання складності кібератак. Також додаткове фінансування має пом'якшити вплив інфляції.
До 2030 року Міноборони Франції планує отримати до 150 броньованих машин Jaguar і три додаткові фрегати. Програми, пов'язані з ядерним стримуванням Франції, та графік будівництва авіаносця наступного покоління до 2038 року зберігаються.
Зекономити довелось на постачанні додаткових бойових літаків Rafale - їх перенесуть на 2032 рік. Дещо скоротять і космічну програму - не запускатимуть третій супутник зв'язку Syracuse IV.
Одна з обговорюваних новацій законопроєкту - збільшення вікового цензу для призову резервістів до збройних сил Франції до 70 років із 60-65. Водночас військової підтримки України, як повідомляв Лекорню, новий оборонний бюджет стосуватись не буде.
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