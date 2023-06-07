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АНАЛІТИКА

У ЄС пропонують маркувати контент, створений штучним інтелектом

 

Європейська комісія запропонувала зобов'язати технологічні компанії на кшталт Google, Facebook і TikTok маркувати контент, створений штучним інтелектом, аби допомогти користувачам виявляти дезінформацію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Вимоги про боротьбу з дезінформацією передбачені в новому Акті про цифрові послуги, який набуде чинності наприкінці серпня, але Єврокомісія пропонує запровадити маркування створеного штучним інтелектом контенту вже зараз.

"Учасники (Кодексу ЄС про дезінформацію. - Ред.), які надають послуги, що потенційно можуть поширювати дезінформацію, створену штучним інтелектом, повинні своєю чергою впровадити технології для розпізнавання такого контенту і чітко позначати його для користувачів", - заявила віцепрезидентка ЄК з питань цінностей і прозорості Вера Юрова.

Вона також пропонує, щоб компанії на кшталт Microsoft і Google створили захисні механізми для своїх сервісів із використанням штучного інтелекту, аби ними не користувались зловмисники.

Текст, відео й аудіо, створені та змінені інструментами штучного інтелекту, як-то ChatGPT і DALL-E, дедалі більше поширюються в інтернеті.

Великі онлайн-платформи та пошукові системи, як-от Meta, Twitter і TikTok, повинні будуть маркувати створені або змінені зображення, аудіо та відео, відомі як дипфейки, вже до 25 серпня відповідно до Акту про цифрові послуги ЄС під загрозою багатомільйонних штрафів.

Тим часом Європейський парламент наполягає на тому, щоб аналогічне правило застосовувалося до всіх компаній, які генерують контент зі штучним інтелектом, у межах майбутнього Акту про штучний інтелект, який може набути чинності вже в 2025 році.
 

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