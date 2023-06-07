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Японія інвестує у водень більше $100 мільярдів протягом 15 років
16:51 07.06.2023 |
Японія планує інвестувати 15 трильйонів єн (107,5 млрд дол) протягом наступних 15 років для забезпечення країни воднем.
Про це пише Reuters із посиланням на заяву уряду.
"У всьому світі країни змагаються за розробку водню як засобу скорочення викидів у деяких з найскладніших для декарбонізації галузей, таких як виробництво сталі та хімічна промисловість, а також через його потенційну корисність для очищення енергетичного сектору.
Японія, яка вперше опублікувала свою Базову водневу стратегію в 2017 році, у вівторок оголосила про переглянуту мету збільшити постачання водню до 12 мільйонів тонн на рік до 2040 року", - пише агентство.
Початковий план передбачав, що до 2030 року постачання водню в Японії досягне 3 мільйонів тонн на рік з 2 мільйонів тонн зараз.
До 2050 року Японія прагне досягти близько 20 мільйонів тонн, коли очікується, що світовий ринок водню буде генерувати 2,5 трильйона доларів річного доходу.
З плану у 15 трильйонів єн уряд планує виділити 6-8 трильйонів, а решта коштів надійде від приватного сектору, повідомили в Міністерстві промисловості.
План також має на меті допомогти японським компаніям відігравати центральну роль у забезпеченні електролізерів, необхідних для виробництва водню з води.
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