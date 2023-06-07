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ЄС розпочав провадження проти Польщі через закон про російський вплив
16:32 07.06.2023 |
Колегія комісарів Європейського Союзу вирішила розпочати провадження щодо порушення Польщею законодавства ЄС у зв'язку з законом про створення комісії з розслідування російського впливу.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.
Європейська комісія вже розкритикувала закон і попередила, що без вагань вживатиме заходів.
Наразі вирішено надіслати "лист з офіційним повідомленням".
Це перший етап процедури порушення, яка може закінчитися в Суді Європейського Союзу.
У Польщі є час, щоб виконати вимогу. Якщо вона цього не зробить, Єврокомісія перейде до наступного етапу, а це може означати подальші фінансові санкції.
Це також означає, що Єврокомісія після аналізу дійшла висновку, що закон про створення комісії з розслідування російського впливу порушує законодавство ЄС.
Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда несподівано заявив у п'ятницю, що пропонує термінові поправки до суперечливого закону про російський вплив, який він підписав цього тижня і який викликав критику з боку США та Європейського Союзу.
Польська опозиція, насамперед партія "Громадянська платформа" та її лідер Дональд Туск, вважають, що ініціатива "Права й справедливості" спрямована проти них - передусім у контексті Смоленської авіакатастрофи 2010 року.
На думку опонентів, закон покликаний усунути Дональда Туска з політичної сцени перед парламентськими виборами або принаймні принизити його в очах виборців. Звідси назва закону у Польщі - "лекс Туск".
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