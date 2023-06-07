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Нова міжнародна біржа у Казахстані відмовилася працювати з росіянами
16:03 07.06.2023 |
У Казахстані розпочалися торги світовими цінними паперами на новому міжнародному торговому майданчику ITS, але з російськими брокерами та паперами майданчик не працюватиме.
Нова біржа працюватиме в юрисдикції міжнародного фінансового центру "Астана", повідомляє Інтерфакс.
"ITS не обслуговуватиме російських брокерів, які обслуговують роздрібних інвесторів, і російські папери теж. Це не в нашій бізнес-моделі і ми не залучатимемо російських брокерів", - заявив голова правління ITS Чингіз Канап'янов.
На першому етапі інвестори можуть торгувати на новій біржі більш ніж 1500 акцій та депозитарних розписок, які мають лістинг у США на біржах NYSE та NASDAQ. Зокрема, до цього переліку входять цінні папери таких емітентів як Baidu, Intel, JD.com, Microsoft, NVIDIA, AstraZeneca, Rio Tinto, Shell та інші.
Російське фінансове видання Frank Media з посиланням на джерела у 2022 році писало, що "СПБ Біржа" та великі російські брокери обговорюють створення нової біржі в Казахстані, куди могли б переїхати іноземні активи російських інвесторів. Видання зазначало, що новий майданчик міг би допомогти російським компаніям залучати іноземний капітал, а "СПБ Біржі" та російським професійним учасникам фондового ринку дала б можливість продовжувати торгівлю іноземними паперами у разі повної заборони з боку закордонної інфраструктури проводити угоди та платежі.
У лютому 2023 року "СПБ Біржа" повідомляла, що надала ITS власні технології та бізнес-модель для організації торгів іноземними паперами і що біржа планує підключитися до нового пулу ліквідності, який з'явиться на казахстанському майданчику.
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