Тариф на газ для споживачів у Молдові знижено на 38%

Національне агентство з регулювання в енергетиці (НАРЕ) Молдови ухвалило рішення знизити тариф на газ для кінцевих споживачів до 18,06 лея за 1 куб м (з урахуванням ПДВ).

Нацагенство на засіданні в середу в терміновому порядку розглянуло відповідний запит компанії "Молдовагаз".

Як повідомлялося, раніше "Молдовагаз" 5 червня направив до НАРЕ запит про зниження тарифів на газ. Подання такого запиту компанія пояснила зменшенням закупівельних цін на природний газ. Дистриб'ютор просив знизити середньозважений тариф на 36,8% - до 16,492 тис. молдовських леїв за 1 тис. куб. м газу. Для побутових споживачів пропонувалося зменшити кінцевий тариф із урахуванням ПДВ на 31,9% - з 29,27 лея до 19,93 лея за 1 куб. м.

Таким чином, тариф знижено на 38%.

Повідомлялося також, що востаннє тарифи на газ у Молдові переглядали восени 2022 року, тоді для побутових споживачів тариф зріс на 27,3% - з 23 леїв до 29,27 лея за 1 куб. м.

Тарифи на природний газ у Молдові встановлює НАРЕ за запитом постачальників.

Офіційний курс на 7 червня - 17,82 лея/$1.

