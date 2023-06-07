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АНАЛІТИКА

Польща почала отримувати південнокорейські літаки FA-50

 

До Польщі почали доставляти перші літаки FA-50, які були закуплені у Південній Кореї.

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак під час візиту до Південної Кореї, повідомляє "Європейська правда".

"У вересні минулого року в Мінську-Мазовецькому я мав задоволення і честь затвердити контракт на поставку легких бойових літаків FA-50. Перші одиниці вже доставляються до Польщі. Це надзвичайно важливий момент для Повітряних сил", - сказав Блащак.

За його словами, польські збройні сили позбуваються радянських літаків і тепер авіація країни буде використовувати тільки літаки F-16 і FA-50, а незабаром і F-35.

Польські пілоти вже пройшли перші тренування в Республіці Корея на FA-50.

Блащак також повідомив про переговори із Південною Кореєю про будівництво сервісного центру в Польщі, що дозволить самостійно готувати пілотів на власній тренувальній базі та обслуговувати FA-50.

Нагадаємо, у вересні 2022 року Маріуш Блащак затвердив контракт на постачання південнокорейських літаків-винищувачів FA-50 польським Військово-повітряним силам.

Згідно з контрактом, Польща придбає у Південної Кореї 48 винищувачів FA-50, з яких перші 12 мають передати польським пілотам у середині 2023 року. Літак буде налаштований відповідно до вимог ВПС Польщі та оснащений системою ідентифікації НАТО "свій-чужий".
 

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