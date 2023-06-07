Фінансові новини
- |
- 07.06.23
- |
- 17:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Польща почала отримувати південнокорейські літаки FA-50
14:14 07.06.2023 |
До Польщі почали доставляти перші літаки FA-50, які були закуплені у Південній Кореї.
Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак під час візиту до Південної Кореї, повідомляє "Європейська правда".
"У вересні минулого року в Мінську-Мазовецькому я мав задоволення і честь затвердити контракт на поставку легких бойових літаків FA-50. Перші одиниці вже доставляються до Польщі. Це надзвичайно важливий момент для Повітряних сил", - сказав Блащак.
За його словами, польські збройні сили позбуваються радянських літаків і тепер авіація країни буде використовувати тільки літаки F-16 і FA-50, а незабаром і F-35.
Польські пілоти вже пройшли перші тренування в Республіці Корея на FA-50.
Блащак також повідомив про переговори із Південною Кореєю про будівництво сервісного центру в Польщі, що дозволить самостійно готувати пілотів на власній тренувальній базі та обслуговувати FA-50.
Нагадаємо, у вересні 2022 року Маріуш Блащак затвердив контракт на постачання південнокорейських літаків-винищувачів FA-50 польським Військово-повітряним силам.
Згідно з контрактом, Польща придбає у Південної Кореї 48 винищувачів FA-50, з яких перші 12 мають передати польським пілотам у середині 2023 року. Літак буде налаштований відповідно до вимог ВПС Польщі та оснащений системою ідентифікації НАТО "свій-чужий".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Сенат Швейцарії підтримав реекспорт зброї в Україну
|Україна може відновити роботу аміакопроводу в Одесу - Зеленський
|Підрив Каховської ГЕС може мати загрози для ЗАЕС, але ситуація під контролем - Енергоатом
|Російські війська підірвали Каховську ГЕС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У ЄС пропонують маркувати контент, створений штучним інтелектом
|Франція будує завод з виробництва чипів за $8 млрд заради «промислової незалежності»
|Японія інвестує у водень більше $100 мільярдів протягом 15 років
|ЄС розпочав провадження проти Польщі через закон про російський вплив
|Найсильніше падіння за півтора року. Ліра стрімко дешевшає після перемоги Ердогана
|Шмигаль: Стартувала програма щодо вступу України в ОЕСР
Бізнес
|Microsoft заплатить 20 млн доларів через незаконний збір інформації про дітей
|Tesla Model S Plaid встановила новий рекорд на трасі в Нюрбургринзі, обігнавши Porsche Taycan Turbos S на 8 секунд
|Apple представила Vision Pro - свою першу гарнітуру змішаної реальності
|Революція у діагностуванні раку. Його зможуть виявляти за аналізом крові
|Кортана, прощавай! Microsoft припинить підтримку голосового асистента
|Razr 40 та Razr 40 Ultra — нові флагманські смартфони-«розкладачки» Motorola з гнучкими AMOLED екранами. Від €799
|Інвестори Dogecoin звинуватили Ілона Маска в інсайдерській торгівлі – лише після зміни логотипа Twitter він заробив $124 млн