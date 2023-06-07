В Азербайджані заявили, що перебувають «на порозі миру» з Вірменією

У Міністерстві закордонних справ Азербайджану заявили про можливість підписання мирної угоди із Вірменією найближчим часом.

Про це під час засідання Постійної ради ОБСЄ сказав глава МЗС Азербайджану Джейхун Байрамов, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, Азербайджан веде активну роботу щодо забезпечення міцного миру з Вірменією.

Міністр розповів про процес нормалізації відносин між Азербайджаном та Вірменією, а також озвучив позицію Баку щодо поточного етапу двосторонніх переговорів.

"Із закінченням майже тридцятирічного збройного конфлікту і з ухваленими вперше після відновлення двома країнами своєї незалежності зобов'язаннями поваги до суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності кордонів одна одної, вони вперше опинилися на порозі миру", - йдеться у повідомленні МЗС Азербайджану.

За словами Байрамова, проведені за останні кілька тижнів переговори у Вашингтоні, Брюсселі, Москві та Кишиневі "дали змогу краще зрозуміти позиції сторін".

Раніше секретар Радбезу Вірменії Армен Григорян заявив, що до кінця року можливе укладення мирної угоди з Азербайджаном.

Перед цим прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що наразі немає узгодженого проєкту угоди про мир з Азербайджаном, який можна було б підписати.

Територіальна суперечка між Азербайджаном та Вірменією стосується території так званого Нагірного Карабаху. Він є частиною міжнародно визнаної території Азербайджану, хоча після розпаду СРСР вірмени, які там становлять більшість, проголосили його незалежною державою.

В останні місяці вірменський прем'єр неодноразово робив заяви, які сигналізували його готовність визнати суверенітет Азербайджану над Нагірним Карабахом.