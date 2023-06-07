Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Азербайджані заявили, що перебувають «на порозі миру» з Вірменією

 

У Міністерстві закордонних справ Азербайджану заявили про можливість підписання мирної угоди із Вірменією найближчим часом.

Про це під час засідання Постійної ради ОБСЄ сказав глава МЗС Азербайджану Джейхун Байрамов, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, Азербайджан веде активну роботу щодо забезпечення міцного миру з Вірменією.

Міністр розповів про процес нормалізації відносин між Азербайджаном та Вірменією, а також озвучив позицію Баку щодо поточного етапу двосторонніх переговорів.

"Із закінченням майже тридцятирічного збройного конфлікту і з ухваленими вперше після відновлення двома країнами своєї незалежності зобов'язаннями поваги до суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності кордонів одна одної, вони вперше опинилися на порозі миру", - йдеться у повідомленні МЗС Азербайджану.

За словами Байрамова, проведені за останні кілька тижнів переговори у Вашингтоні, Брюсселі, Москві та Кишиневі "дали змогу краще зрозуміти позиції сторін".

Раніше секретар Радбезу Вірменії Армен Григорян заявив, що до кінця року можливе укладення мирної угоди з Азербайджаном.

Перед цим прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що наразі немає узгодженого проєкту угоди про мир з Азербайджаном, який можна було б підписати.

Територіальна суперечка між Азербайджаном та Вірменією стосується території так званого Нагірного Карабаху. Він є частиною міжнародно визнаної території Азербайджану, хоча після розпаду СРСР вірмени, які там становлять більшість, проголосили його незалежною державою.

В останні місяці вірменський прем'єр неодноразово робив заяви, які сигналізували його готовність визнати суверенітет Азербайджану над Нагірним Карабахом.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1851
  0,1335
 0,34

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7800  0,05 0,15 37,3448  0,03 0,07
EUR 39,5217  0,09 0,23 40,3631  0,07 0,18

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес