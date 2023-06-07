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Вірменські, казахські та гонконгські банки почали блокувати оплату за сервери та процесори для російських компаній, – ЗМІ
13:36 07.06.2023 |
Вірменські, казахські та гонконгські банки через ризик санкцій почали блокувати оплату російських постачальників за сервери, мікросхеми, процесори, телеком-обладнання та іншу електроніку для юросіб з Росії.
Як пише "Комерсант", постачальники намагаються завезти електроніку під іншими товарними кодами, а також шукають альтернативні способи оплати.
На думку експертів, посилення експортного контролю з боку так званих "дружніх країн" може призвести до дефіциту подібної продукції в РФ вже вродовж пів року.
Джерела видання на ринку електроніки розповіли, що останні два тижні все частіше стикаються з випадками, коли казахські, вірменські та гонконгські банки блокують оплату від російських юридичних осіб за процесори, мікросхеми тощо.
Це пов'язано з введенням десятого пакету санкцій США, які загрожують банкам, що співпрацюють із РФ, каже один із співрозмовників видання.
Так, російським компаніям доведеться ввозити компоненти, необхідні для виробництва комп'ютерів, серверів, систем зберігання даних та іншої техніки, під "альтернативними" товарними кодами.
Інше джерело, близьке до уряду, додало, що блокування оплати відбувається і з постачання телекомунікаційного обладнання останнього покоління, а також систем зберігання даних та серверів.
"Деякі колеги зіткнулися з проблемами оплати компонентів та іншої електроніки через гонконгські банки", - зазначає глава Російсько-Азійського союзу промисловців і підприємців Віталій Манкевич. За його словами, партнери з Гонконгу кажуть, що "ситуація з платежами важка і пов'язана із санкційним тиском".
Утім, не всі вірменські чи гонконгські банки блокують оплату, а самі постачальники починають використовувати інші способи проведення платежів, зазначив він.
Казахські банки також посилили контроль над трансакціями щодо санкційної продукції, у тому числі електроніки. "Прямо у країни-виробника закуповувати компоненти, запчастини, компʼютери тощо неможливо, а через треті країни - все складніше та складніше, тому через півроку-рік ми можемо зіткнутися з дефіцитом санкційної продукції", - сказав гендиректор логістичної компанії "Оптімалог" Георгій Властопуло.
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