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АНАЛІТИКА

Молдова вперше імпортувала скраплений газ із США та ще з трьох країн

 

У першому кварталі цього року Молдова вперше імпортувала скраплений газ зі США, Франції, Нігерії, Латвії.

Про це свідчать дані Національного агентства регулювання в енергетиці країни, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Mold-street.com.

Основним постачальником скрапленого газу є Румунія, її частка становить 66,5%, що значно більше порівняно з першим кварталом 2022 року, коли частка становила 39,5%, а основним постачальником був Казахстан (41,6%).

Водночас у першому кварталі цього року Молдова вперше імпортувала скраплений газ із Франції (4,9%), Нігерії (5,5%), Латвії (4,8%) та США (3,6%).

Нагадаємо, у березні з'явилося розслідування щодо російської стратегії впливу на Молдову, яка передбачала експлуатацію залежності країни від російського імпорту, зокрема газу, для досягнення політичних цілей.

У квітні Молдова підписала рамкову угоду з грецькою державною компанією DEPA Commercial про постачання газу.

Молдова майже повністю залежала від російської газової компанії "Газпром" щодо імпорту газу. Поставки природного газу призводили до частих суперечок між Молдовою та Росією.
Ключові теги: Молдова
 

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