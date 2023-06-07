Верховний суд Швеції схвалив першу екстрадицію прихильника курдської партії до Туреччини

Верховний суд Швеції дав зелене світло уряду на екстрадицію прихильника Робітничої партії Курдистану (РПК) до Туреччини, що є однією з вимог Анкари для ратифікації членства Швеції в НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Local.

Це рішення означає, що тепер уряд Швеції має вирішити, чи видавати цього чоловіка. У разі видачі він стане першим прихильником РПК, якого Швеція видасть Туреччині.

У Швеції уряд приймає остаточне рішення щодо запиту на екстрадицію, але не може задовольнити запит іншої держави, якщо Верховний суд ухвалить рішення проти цього.

Суд ухвалив це рішення минулого тижня, і це сталося якраз тоді, коли обидві країни мали обговорити заявку Швеції на вступ до НАТО.

35-річний чоловік був засуджений у 2014 році до чотирьох років і семи місяців ув'язнення в турецькій в'язниці за перевезення пакета з канабісом.

Він був умовно-достроково звільнений і переїхав до Швеції, але в серпні минулого року був заарештований за запитом турецької прокуратури, яка хотіла, щоб він відбув решту терміну покарання.

Але чоловік стверджує, що справжньою причиною його розшуку турецькою владою є його приналежність до прокурдської Народно-демократичної партії (HDP) і підтримка РПК або Робітничої партії Курдистану - угруповання, внесеного Анкарою до чорного списку.

Суд зазначив, що він запитав турецького прокурора, чи ведуться розслідування або висунуті звинувачення проти чоловіка щодо "пропаганди терористичної організації" або "образи президента Туреччини", на що прокурор відповів запереченням.

Туреччина та Угорщина є єдиними країнами-членами НАТО, які ще не ратифікували заявку Швеції, що вимагає одностайної ратифікації.

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг у неділю вкотре заявив, що Швеція виконала всі вимоги для вступу до НАТО, й висловив сподівання, що це станеться до саміту у Вільнюсі в липні.