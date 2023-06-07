Держсекретар США вирушить до Китаю з візитом «найближчими тижнями», - ЗМІ

Держсекретар США Ентоні Блінкен вирушить до Китаю для проведення перенесених переговорів у найближчі тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Візит задуманий Вашингтоном як важливий крок на шляху до того, що президент Джо Байден назвав "відлигою" у відносинах між двома найбільшими економіками світу.

Чиновник Білого дому, який повідомив про плани візиту, говорив за умов анонімності. Він не уточнив точні дати та тривалість візиту. У державному департаменті не підтвердили жодних оновлених планів поїздки до Блінкена.

"У нас немає відряджень, про які держсекретар має оголосити. Як ми вже говорили раніше, візит до Китайської Народної Республіки буде здійснено, коли дозволять умови", - заявив заступник речника Держдепу Ведант Патель.

Окремо, не згадуючи про поїздку Блінкена, координатор США Індо-Тихоокеанським регіоном Курт Кемпбелл заявив на заході в Гудзонівському інституті, що взаємини з Пекіном покращуються.

"Лінії зв'язку відкриваються, і ми можемо конструктивніше викласти наші інтереси і проблеми, хоча США не вдалося переконати Китай погодитися на ефективні антикризові механізми", - сказав Кемпбелл.

Високопосадовець Державного департаменту Східної Азії Деніел Крітенбрінк цього тижня перебував у Пекіні для переговорів з китайськими колегами. Цей візит розглядається як крок до можливої подорожі до Блінкена.

На запитання репортерів у Пекіні, чи приїде Блінкен найближчим часом, Крітенбрінк відповів: "Побачимо". З його слів, Сполучені Штати старанно працюють, щоб налагодити відносини з Китаєм.

Держсекретар США переніс візит до Китаю після виявлення шпигунських повітряних куль

Блінкен відклав візит до Пекіна в лютому після того, як розвідувальна повітряна куля Китаю пролетіла через повітряний простір США і викликала дипломатичну кризу.

Адміністрація президента США Байдена прагне активізувати взаємодію з Китаєм, навіть незважаючи на те, що відносини погіршилися через суперечки, починаючи від військової діяльності в Південно-Китайському морі, ситуації з правами людини в Пекіні та конкуренції в галузі технологій та закінчуючи взаємини з Тайванем.

Але критики ставлять під сумнів ініціативи США щодо Китаю, стверджуючи, що десятиліття співпраці не змогли змінити поведінки Пекіна.