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АНАЛІТИКА

Словенія обійшла Білорусь і буде непостійним членом Радбезу ООН

 

Генеральна асамблея ООН у вівторок обрала Словенію непостійним членом Ради безпеки протягом 2024-2025 років.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Словенію обрали до Радбезу ООН за квотою так званої Східноєвропейської групи, де разом із не на місце претендувала Білорусь. Однак за словенську кандидатуру віддали голоси 153 члени Генсамблеї зі 128 мінімально необхідних.

"Сьогодні великий день для Словенії. Ми обрані непостійним членом Ради безпеки ООН. Я пишаюся цим чудовим результатом, який є результатом важкої роботи", - прокоментувала міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон.

Словенія вдруге обирається непостійним членом Радбезу ООН, уперше вона була в цьому органі у 1998-1999 роках.

Окрім Словенії, з 2024 року новими непостійними членами Радбезу ООН будуть Алжир, Сьєрра-Леоне, Південна Корея і Гайана. Вони замінять Албанію, Бразилію, Габон, Гану та Об'єднані Арабські Емірати, у яких закінчується дворічний термін повноважень.

Нагадаємо, що з цього року Швейцарія приступила до виконання обов'язків непостійного члена Ради безпеки ООН вперше з часу приєднання до Організації 2002 року.
Ключові теги: Словенія
 

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