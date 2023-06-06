Китайські порти ретельно перевіряють старі танкери

Порти китайської провінції Шаньдун вимагають більш детальної інформації про нафтові танкери, яким понад 15 років, котрі заходять у їхні термінали, повідомляє Reuters із посиланням на джерела, обізнані з цим питанням.

Зазначається, що минулого тижня управління безпеки на морі в Циндао й Річжао, які охоплюють нафтові термінали в порту «Ланьшань», повідомили судноплавні агентства, щоб вони надали інформацію про вік своїх суден, прапор якого судна, страхове покриття та будь-які випадки, коли судно за останні 36 місяців змінило назву й власника, а також записи минулих інспекцій, повідомили судноплавний агент і два трейдери, які займаються імпортом китайської нафти.

Судноплавний агент сказав, що всі деталі - це нові вимоги, раніше органи безпеки такого не вимагали. Нову документацію необхідно надати за п'ять днів до прибуття судна, повідомили джерела.

Згідно з даними Kpler, «Циндао» і «Ланьшань» входять до п'ятірки найбільших китайських портів-імпортерів нафти. Затримки на цих терміналах можуть призвести до перебоїв на китайських нафтопереробних заводах (НПЗ), які, як очікується, збільшать виробництво палива, коли країна оговтається від COVID-обмежень 2022 року. Шаньдун є домом для численних незалежних нафтопереробних заводів, відомих як «чайники», на які припадає до однієї п'ятої переробної продукції Китаю.

Адміністрація морської безпеки Шаньдуна повідомила Reuters, що вона не встановлювала жодних спеціальних вимог до перевірки танкерів, окрім чинних правил і міжнародних конвенцій.

Джерела повідомили, що портова влада може затримувати кораблі на кілька днів для усунення будь-яких проблем, що спонукає вантажовідправників переспрямовувати вантажі в інші китайські порти.

«Після нещодавніх інцидентів адміністрація порту Китаю зрозуміла, що старі танкери мають серйозні недоліки й не мають належного страхування, що потенційно є проблематичним для навколишнього середовища і роботи порту», - зазначили в адміністрації.

Згідно з даними Refinitiv Eikon, середній час очікування танкера в Циндао в неділю збільшився до понад два дні порівняно з менш ніж днем тиждень тому.

Танкери, які не можуть надати необхідних документів, можуть відправлятися в порти в інших сусідніх провінціях, таких як Цзянсу, Хебей або Ляонін, сказав судноплавний агент, оскільки вимоги до документів обмежені Шаньдуном.

У квітні танкери, які заходили в порти Шаньдуна, зазнали затримок після того, як митні органи посилили перевірки вантажів розбавленого бітуму.

