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АНАЛІТИКА

Штучний інтелект загрожує «значними перебоями» на ринках праці – МВФ

 

У Міжнародному валютному фонді (МВФ) попередили про ризик "суттєвих збоїв на ринку праці", спричинених генеративним штучним інтелектом, і закликали політиків швидко розробити правила, які регулюватимуть цю нову технологію.

Про це в інтерв'ю Financial Times заявила перша заступниця директора-розпорядника МВФ Гіта Гопінат.

За її словами, прориви в галузі ШІ, особливо ті, що базуються на великих мовних моделях, таких як ChatGPT, можуть підвищити продуктивність і економічне зростання. Але вона попередила, що ризики є "дуже великими".

"Існує величезна невизначеність, але це не означає, що ми можемо дозволити собі розкіш чекати і думати про політику, яку ми будемо впроваджувати в майбутньому", - сказала Гопінат.

"Нам потрібні уряди, нам потрібні інституції і нам потрібні політики, щоб швидко рухатися на всіх фронтах, з точки зору регулювання, а також з точки зору підготовки до, ймовірно, значних потрясінь на ринках праці", - додала вона.

Коментарі Гопінат щодо штучного інтелекту слідують за попередженнями про те, що нова технологія може призвести до суспільних потрясінь, якщо працівники масово втратять роботу, зазначає FT.

Гопінат каже, що автоматизація виробництва за останні десятиліття стала застереженням після того, як економісти помилково спрогнозували, що велика кількість працівників, звільнених з автомобільних конвеєрів, знайдуть кращі можливості в інших галузях.

"Урок, який ми засвоїли, полягає в тому, що це було дуже погане припущення", - сказала вона. "Для країн було важливо забезпечити, щоб люди, які залишилися без роботи, були дійсно зайняті продуктивною працею", - заявила Гопінат.
За матеріалами: Економічна правда
 

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