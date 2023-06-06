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АНАЛІТИКА

Роздрібний продаж в єврозоні у квітні не змінився, очікувалося зростання на 0,2%

 

Роздрібний продаж в єврозоні у квітні не змінився відносно попереднього місяця, свідчать дані Статистичного управління Європейського союзу (Eurostat).

Консенсус-прогноз аналітиків, яких опитало Bloomberg, передбачав зростання показника на 0,2%.

Згідно з переглянутими даними, у березні показник знизився на 0,4%, а не на 1,2%, як повідомлялося раніше.

Продаж продуктів харчування, напоїв і тютюнової продукції у валютному блоці у квітні скоротився на 0,5%, реалізація непродовольчих товарів збільшилася на 0,5%, продаж автомобільного пального впав на 2,3%.

У Німеччині продаж зріс на 0,8%, в Іспанії - на 1,4%, а у Франції показник знизився на 1,3%.

У річному вираженні роздрібний продаж в єврозоні у квітні знизився на 2,6% за очікуваного експертами падіння на 3%. У березні показник зменшився на 3,3%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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